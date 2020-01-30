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В Совфеде РФ оценили призыв ФРГ не превращать историю в оружие политики



Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который призвал противостоять попыткам переписывания истории «под кнутом политики».

«Очень здравое, правильное заявление. Оно созвучно с позицией России и её руководства в целом... Надеюсь, что к словам президента добавится мнение руководителей других стран Евросоюза. В ЕС не все страны одиозны, как Польша.... Позицию Штайнмайера необходимо всячески поддерживать», — заявил сенатор.

Он обратил внимание на то, что политизация исторических событий вредит в том числе самим странам, которые фальсифицируют факты истории.
«История не может переписываться в угоду политике. Польша идёт по этому пути... Последняя встреча, совместное выступление президентов Украины и Польши показали, что они в угоду политике намерены переписать историю и Второй мировой войны, и Первой мировой войны», — подчеркнул Цеков.



Ранее Штайнмайер в ходе выступления в бундестаге по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима призвал противостоять инструментализации памяти и заявил о том, что история «не должна становиться оружием».

«Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики... История не должна становиться оружием», — заявил он.

По мнению Штайнмайера, для этого необходимо поддерживать открытый и свободный обмен между историками.

Президент ФРГ предупредил, что «злые духи прошлого сегодня демонстрируют новые одежды» и представляют авторитарное мышление как «новое видение и лучший ответ на открытые вопросы современности».

В связи с этим он призвал искать новые формы, чтобы молодое поколение могло найти что-то личное в истории своих предков, чтобы не забывать «не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти».

«У вас своя история, а у нас — своя» — это не может и не должно стать ответом», — подчеркнул Штайнмайер.
russian.rt.com
Категории: в мире, политика, история
Ключевые слова: Германия, польша, война, Путин, пакт, история, память, Штайнмайер
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добавлена сегодня, 30 января, 08:00

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