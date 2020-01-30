В Совфеде РФ оценили призыв ФРГ не превращать историю в оружие политики 🔊 Воспроизвести



Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с



«Очень здравое, правильное заявление. Оно созвучно с позицией России и её руководства в целом... Надеюсь, что к словам президента добавится мнение руководителей других стран Евросоюза. В ЕС не все страны одиозны, как Польша.... Позицию Штайнмайера необходимо всячески поддерживать», — заявил сенатор.



Он обратил внимание на то, что политизация исторических событий вредит в том числе самим странам, которые фальсифицируют факты истории. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который призвал противостоять попыткам переписывания истории «под кнутом политики».«Очень здравое, правильное заявление. Оно созвучно с позицией России и её руководства в целом... Надеюсь, что к словам президента добавится мнение руководителей других стран Евросоюза. В ЕС не все страны одиозны, как Польша.... Позицию Штайнмайера необходимо всячески поддерживать», — заявил сенатор.Он обратил внимание на то, что политизация исторических событий вредит в том числе самим странам, которые фальсифицируют факты истории.







Ранее Штайнмайер в ходе выступления в бундестаге по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима призвал противостоять инструментализации памяти и заявил о том, что история «не должна становиться оружием».



«Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики... История не должна становиться оружием», — заявил он.



По мнению Штайнмайера, для этого необходимо поддерживать открытый и свободный обмен между историками.



Президент ФРГ предупредил, что «злые духи прошлого сегодня демонстрируют новые одежды» и представляют авторитарное мышление как «новое видение и лучший ответ на открытые вопросы современности».



В связи с этим он призвал искать новые формы, чтобы молодое поколение могло найти что-то личное в истории своих предков, чтобы не забывать «не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти».



«У вас своя история, а у нас — своя» — это не может и не должно стать ответом», — подчеркнул Штайнмайер. «История не может переписываться в угоду политике. Польша идёт по этому пути... Последняя встреча, совместное выступление президентов Украины и Польши показали, что они в угоду политике намерены переписать историю и Второй мировой войны, и Первой мировой войны», — подчеркнул Цеков.Ранее Штайнмайер в ходе выступления в бундестаге по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима призвал противостоять инструментализации памяти и заявил о том, что история «не должна становиться оружием».«Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики... История не должна становиться оружием», — заявил он.По мнению Штайнмайера, для этого необходимо поддерживать открытый и свободный обмен между историками.Президент ФРГ предупредил, что «злые духи прошлого сегодня демонстрируют новые одежды» и представляют авторитарное мышление как «новое видение и лучший ответ на открытые вопросы современности».В связи с этим он призвал искать новые формы, чтобы молодое поколение могло найти что-то личное в истории своих предков, чтобы не забывать «не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти».«У вас своя история, а у нас — своя» — это не может и не должно стать ответом», — подчеркнул Штайнмайер. russian.rt.com Категории: в мире, политика, история Ключевые слова: Германия, польша, война, Путин, пакт, история, память, Штайнмайер — статья прочитана 142 раза Комментарии