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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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СМИ: В Ираке разбился американский транспортный самолет
Соединенные Штаты потеряли очередной военный самолет. Как сообщает иракский новостной канал El Nashra, в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака потерпел крушение американский военно-транспортный самолет, сообщает Военное обозрение.
Подробностей данного происшествия на данный момент нет, согласно сообщению, самолет был военно-транспортным и принадлежал США. Он потерпел крушение в среду на западе территории Ирака. По предварительной информации, на борту самолета находилось четыре человека, все они погибли.
Предполагается, что крушение потерпел военно-транспортный самолет типа C-27J Spartan итало-американского производства. Причины крушения на данный момент не установлены. Каких-либо официальных заявлений по данному факту со стороны американских военных не прозвучало.
Напомним, что это уже вторая авиакатастрофа американских военных самолетов. Ранее, 27 января, в провинции Газни в Афганистане произошло крушение самолета Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта. На борту находились высокопоставленные сотрудники ЦРУ США.
topwar.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: ВВС США, Ирак, авиакатастрофа
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