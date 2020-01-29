|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятной церемонии в честь героев Крут. Видеозапись торжественной церемонии опубликовал офис главы государства на своей странице в Facebook, сообщает ЛЕНТА.
Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР). В официальной украинской историографии они известны в качестве защитников Киева от войск Красной армии в период «советско-украинской войны». Мероприятие прошло в центре украинской столицы при участии военных.
Церемония была посвящена годовщине боя под Крутами — столкновения, произошедшего в январе 1918 года у села Круты под Киевом между частями Красной армии и вооруженными формированиями УНР. На Украине данному событию придается большое значение как образцу героической борьбы молодежи за независимость молодого государства.
m.lenta.ru
Категории: общество, чп и криминал, история
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|