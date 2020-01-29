Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны 🔊 Воспроизвести Владимир Зеленский Фото: страница Владимира Зеленского в Facebook



Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятной церемонии в честь героев Крут. Видеозапись торжественной церемонии опубликовал офис главы государства на своей странице в



Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР). В официальной украинской историографии они известны в качестве защитников Киева от войск Красной армии в период «советско-украинской войны». Мероприятие прошло в центре украинской столицы при участии военных.



Церемония была посвящена годовщине боя под Крутами — столкновения, произошедшего в январе 1918 года у села Круты под Киевом между частями Красной армии и вооруженными формированиями УНР. На Украине данному событию придается большое значение как образцу героической борьбы молодежи за независимость молодого государства. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятной церемонии в честь героев Крут. Видеозапись торжественной церемонии опубликовал офис главы государства на своей странице в Facebook , сообщает ЛЕНТА Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР). В официальной украинской историографии они известны в качестве защитников Киева от войск Красной армии в период «советско-украинской войны». Мероприятие прошло в центре украинской столицы при участии военных.Церемония была посвящена годовщине боя под Крутами — столкновения, произошедшего в январе 1918 года у села Круты под Киевом между частями Красной армии и вооруженными формированиями УНР. На Украине данному событию придается большое значение как образцу героической борьбы молодежи за независимость молодого государства. m.lenta.ru Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: президент, Зеленский, УНР География: Украина — статья прочитана 153 раза Комментарии