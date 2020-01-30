В день рождения ГСОЛ - неожиданное знакомство с музыкантами оркестра 🔊 Воспроизвести







Уже завтра, 31 января 2020 года, в вильнюсском Дворце конгрессов, Государственный симфонический оркестр Литвы (ГСОЛ) под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Гинтараса Ринкявичюса отпразднует 31 день рождения этого творческого коллектива.



Правда, в этот раз концепция праздника - особенная и неожиданная, ведь темой "именинного" концерта звучит так - "Музыкальные улыбки" („Muzikinės šypsenos“).



На сцене произведения представит инструментальная группа всего оркестра, а самые впечатляющие истории расскажут актёры театра "Kitas kampas“ Аудрюс Бружас и Кирилл Глушаев.



Слушатели во время "днярождественского" концерта получат уникальную возможность увидеть музыкантов оркестра вблизи и познакомиться с ними в тот момент. когда они предстанут в совершенно новом для себя амплуа. Правда, в этот раз концепция праздника - особенная и неожиданная, ведь темой "именинного" концерта звучит так - "Музыкальные улыбки" („Muzikinės šypsenos“).На сцене произведения представит инструментальная группа всего оркестра, а самые впечатляющие истории расскажут актёры театра "Kitas kampas“ Аудрюс Бружас и Кирилл Глушаев.Слушатели во время "днярождественского" концерта получат уникальную возможность увидеть музыкантов оркестра вблизи и познакомиться с ними в тот момент. когда они предстанут в совершенно новом для себя амплуа.



А в конце концерта публику ждёт сюрприз - прозвучит музыкальное попурри, написанное специально для этого выступления Римантасом Гедрайтисом в исполнении всего ГСОЛ под управлением маэстро Гинтараса Ринкявичюса.



Коллектив редакции газеты "Обзор" поздравляет музыкантов Государственного симфонического оркестра Литвы с днём рождения и от всей души желает знаменитому коллективу новых творческих достижений!



Фото: Габриэлюс Яунишкис



В программе - произведения самых разных периодов в истории музыки - от Антонио Вивальди (1678-1741) до Джорджа Гершвина (1898–1937), а также различные жанры и стили: от барокко до джазовых импровизаций.А в конце концерта публику ждёт сюрприз - прозвучит музыкальное попурри, написанное специально для этого выступления Римантасом Гедрайтисом в исполнении всего ГСОЛ под управлением маэстро Гинтараса Ринкявичюса.Коллектив редакции газеты "Обзор" поздравляет музыкантов Государственного симфонического оркестра Литвы с днём рождения и от всей души желает знаменитому коллективу новых творческих достижений! Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Дворец конгрессов, Государственный симфонический оркестр Литвы География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 83 раза Комментарии