Глава WindEurope: владельцы ветроустановок обеспокоены идеей негативного приложения 🔊 Воспроизвести



В связи с планами Литвы провести в мае уже второй аукцион по производству электроэнергии из обновляющихся источников, некоторые владельца парков ветрогенераторов обеспокоены рассмотрением в Литве идеи применять негативное приложение к рыночной цене, говорит глава организации WindEurope.



Джайлс Диксон призывает обеспечить, чтобы такое производство было выгодно и государству, и тем, кто занимается развитием ветропарков.



"Если Литвы или какая-то другая страна повернет в направлении негативных приложений (negative bids), то очевидно, что затраты капитала (для тех, кто занимается развитием ветропарков – BNS) будут еще больше. Нет страны в Европе или где-то еще в мире, которая применяла бы систему негативных приложений к энергетике ветра. В этом секторе уже возникла немалая озабоченность тем, что некоторые правительства могут выбрать этот путь", – сказал Д. Диксон на международной конференции Wind Mission 2020 в Вильнюсе в среду. В связи с планами Литвы провести в мае уже второй аукцион по производству электроэнергии из обновляющихся источников, некоторые владельца парков ветрогенераторов обеспокоены рассмотрением в Литве идеи применять негативное приложение к рыночной цене, говорит глава организации WindEurope.Джайлс Диксон призывает обеспечить, чтобы такое производство было выгодно и государству, и тем, кто занимается развитием ветропарков."Если Литвы или какая-то другая страна повернет в направлении негативных приложений (negative bids), то очевидно, что затраты капитала (для тех, кто занимается развитием ветропарков – BNS) будут еще больше. Нет страны в Европе или где-то еще в мире, которая применяла бы систему негативных приложений к энергетике ветра. В этом секторе уже возникла немалая озабоченность тем, что некоторые правительства могут выбрать этот путь", – сказал Д. Диксон на международной конференции Wind Mission 2020 в Вильнюсе в среду. По его словам, даже просто нулевое приложение к рыночной цене, предложенное на недавно состоявшемся первом аукционе в Литве, является довольно рискованным решением в плане затрат капитала, хотя, с другой стороны, только время покажет, во сколько обойдется реализация проекта.



Д. Диксон сказал, что тем, кто отвечает за формирование политики, важно понять, что те, кто занимается развитием "чистой" энергетики, не только создают бизнес, но и способствуют ослаблению климатических изменений.



Председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Инга Жилене сказала, что негативное приложение еще является предметом дискуссий.



Представляющая энергетику ветра организация WindEurope находится в Брюсселе и утверждает, что пропагандирует этот сектор в Европе и во всем мире. У нее 400 членов в 35-и странах.



На первом технологически нейтральном аукционе в Литве в поддержку "зеленой" энергетики победила компания иностранного капитала Windfarm Akmene One, которая предложила приложение в ноль евро к рыночной цене. Эта компания намерена построить в Акмянском районе парк примерно из 18-и ветроустановок, общая мощность которого составит 90-101 мегаватт.



Как представители ГСРЭ, так и другие эксперты сказали BNS, что предложение в ноль евро отчасти могло быть обусловлено преимущественным правом подключения к сети. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: финансирование, энергетика, Ветер, инвестиции, ЕК География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии