Сенсация российской театральной сцены 🔊 Воспроизвести После годовых переговоров вильнюсским организаторам гастролей удалось-таки договориться о показе сенсации российской театральной сцены - спектакля «Считалка» в постановке Жени Беркович по нашумевшей пьесе Тамты Мелашвили.



17 апреля, в пятницу (начало в 19.00), на уютной сцене столичного Театра танцев (ул. Т. Косцюшкос, 11) у литовской публики будет уникальная возможность увидеть произведение искусства, поразившее даже самых искушённых любителей театра, спектакль, на который в Москве не достать билеты, номинанта по многим категориям знаменитой российской театральной премии «Золотая маска».



Спектакль «Считалка» - это пронзительная и страшная история о двух тринадцатилетних девочках, брошенных на произвол судьбы в глухой грузинской деревне в разгар грузино-абхазского конфликта. 17 апреля, в пятницу (начало в 19.00), на уютной сцене столичного Театра танцев (ул. Т. Косцюшкос, 11) у литовской публики будет уникальная возможность увидеть произведение искусства, поразившее даже самых искушённых любителей театра, спектакль, на который в Москве не достать билеты, номинанта по многим категориям знаменитой российской театральной премии «Золотая маска».Спектакль «Считалка» - это пронзительная и страшная история о двух тринадцатилетних девочках, брошенных на произвол судьбы в глухой грузинской деревне в разгар грузино-абхазского конфликта. Действие спектакля происходит в начале 90-х годов прошлого века. В деревне остались только дети, выжившие из ума старики, калеки и беспомощные женщины. Все ждут, когда откроют «коридор», но его не открывают, и надежды на спасение практически нет.



Это история о войне, о взрослении, об отношении человека со временем и пространством, в которых он вынужденно находится. При всём ужасе описываемых событий и обстоятельств, здесь много смешного – ведь история рассказывается от лица детей, которых даже на фоне большой катастрофы занимают маленькие частные, но такие важные для любого ребёнка, вещи.



Специально для спектакля художница Ксения Сорокина создала ряд авторских инсталляций и кукол, отсылающих к мощным художественным образам, созданным в разное время Нико Пиросмани, Сергеем Параджановым, Резо Габриадзе.



В ролях: Елена Махова, Наташа Горбас, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анастасия Сапожникова, Юлия Скирина, Александра Черкасова-Служитель, Ульяна Лукина, Ира Сова.



Билеты на спектакль «Считалка» 17 апреля (начало в 19.00) на сцене Театра танцев (ул. Т. Косцюшкос, 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt. Информация по сотрудничеству, заявкам на билеты и спектаклю: +370 618 013331 и +370 671 76502. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Считалка Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203 — статья прочитана 192 раза Комментарии