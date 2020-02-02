Компенсацию выплатит государство 🔊 Воспроизвести



Обвинённые в краже 200 000 евро из банкоматов банка «SEB» бывший охранник компании «G4S Lietuva» и его друг были оправданы в суде, а потом им ещё присудили компенсацию, которую выплатит государство.



Вильнюсский окружной суд объявил, что Литовское государство, которое представляют Минюст, Генпрокуратура и Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа, обязано возместить ущерб, который бывший охранник и его друг понесли из-за того, что против них было возбуждено уголовное дело и применялись следственные меры.



Коллегия судей постановила, что со счёта Минюста Максиму Ханину заплатят 6000 евро за моральный ущерб и 5742 евро за материальный ущерб, а его другу Марку Барисневу 2000 евро за моральный ущерб. Ханин просил присудить 25 000 евро, а Бариснев - 10 000 евро в качестве возмещения морального ущерба. Вильнюсский окружной суд объявил, что Литовское государство, которое представляют Минюст, Генпрокуратура и Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа, обязано возместить ущерб, который бывший охранник и его друг понесли из-за того, что против них было возбуждено уголовное дело и применялись следственные меры.Коллегия судей постановила, что со счёта Минюста Максиму Ханину заплатят 6000 евро за моральный ущерб и 5742 евро за материальный ущерб, а его другу Марку Барисневу 2000 евро за моральный ущерб. Ханин просил присудить 25 000 евро, а Бариснев - 10 000 евро в качестве возмещения морального ущерба. Суд констатировал, что прокурор, который возглавил расследование, нарушил своё обязательство «вести себя внимательно, заботливо, в рамках компетентности применять все установленные законом средства, чтобы в кратчайшие сроки провести расследование и раскрыть преступление». Суд констатировал, что подозреваемые слишком много времени провели под арестом, кроме того, очень долго длилось расследование и рассмотрение дела в суде.



Расследование длилось более трёх лет - с 23 августа 2010 года до 28 августа 2013 года, а слушания по этому делу в суде проходили с октября 2013-го по апрель 2017 года, ещё полгода дело рассматривал апелляционный суд. Всего процесс длился 7 лет 2 месяца и 25 дней.



Расследование было начато в августе 2010 года, когда украли 38 000 евро. Следующая кража была зафиксирована 4 ноября, украдено более 94 000 евро. В третий раз деньги украли 13 сентября 2011 года (77 000 евро).



В деле было 6 подозреваемых, однако все они оправданы, поскольку их участие в совершении преступлений не было доказано.



Ханин провёл под арестом 9 месяцев, были ограничены его права на использование 2000 евро, Бариснев был арестован на 2 дня, ограничено право на использование 1100 евро. В остальное время обоим подозреваемым была назначена более мягкая мера пресечения. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203 — статья прочитана 158 раз Комментарии