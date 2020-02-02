В Сейме услышали водителей 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне «крестьянин» Дайнюс Гайжаускас предлагает поправку к Кодексу об административных правонарушениях, в которой предлагает отмечать знаками места, где устанавливают мобильные радары.



Предлагается установить, что размещение как стационарных, так и мобильных постов контроля скорости возможно только при наличии знака «Контроль скорости».



По словам Гайжаускаса, подготовить такой проект заставил тот факт, что в Литве стали широко использовать мобильные радары.



«Мобильные радары – отличное средство контроля скорости, предназначенное для регулирования движения в самых аварийных местах. Однако оно должно носить превентивный характер, а не выполнять функцию наказания или запугивания», – уверен член Сейма. Предлагается установить, что размещение как стационарных, так и мобильных постов контроля скорости возможно только при наличии знака «Контроль скорости».По словам Гайжаускаса, подготовить такой проект заставил тот факт, что в Литве стали широко использовать мобильные радары.«Мобильные радары – отличное средство контроля скорости, предназначенное для регулирования движения в самых аварийных местах. Однако оно должно носить превентивный характер, а не выполнять функцию наказания или запугивания», – уверен член Сейма. Он отметил, что из имеющейся в публичном пространстве информации видно, что водителей новая система пугает: они чувствуют напряжение, больше концентрируются не на дороге, а на обочинах, проверяя, нет ли радара.



«Мало того, подъехав к такому радару, водители начинают тормозить, не проверив, безопасно ли это, а резкое торможение представляет опасность для других участников движения. В социальном пространстве многие водители активно обмениваются фотографиями этих радаров и указывают, где они стоят. В результате радары вместо того, чтобы содействовать безопасности на дорогах, побуждают водителей пользоваться телефонами, резко тормозить и держат водителей в постоянном напряжении. Кроме того, размещение радаров в незаметных местах вызывает у водителей недовольство полицейскими», – считает Гайжаускас.



Всего этого, по его мнению, можно избежать, если перед такими радарами ставить предупреждающие знаки:



«Благодаря таким знакам, водители будут замедлять скорость в нужном месте, не будут чувствовать напряжения, не будут пользоваться телефонами, чтобы информировать других о радаре. В результате опасность для окружающих снизится. Таким образом, радар будет выполнять превентивную функцию и не будет пугать водителей».



На данный момент по закону перед мобильными радарами предупреждающие знаки не ставят. Такие знаки ставят только перед стационарными радарами. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203 — статья прочитана 137 раз Комментарии