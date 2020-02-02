«Daumantai» - это развитие и поиск 🔊 Воспроизвести Внимание наших читателей привлёк материал о делах компании «Daumantai» - известного в Литве и далеко за её пределами производителя пищевых продуктов, о котором «Обзор» рассказал в № 51. Редакция получила много писем, где читатели просят рассказать о новых продуктах компании. Нам удалось побеседовать с генеральным директором «Daumantai» Саулюсом ГРИНКЯВИЧЮСОМ (на снимке) и передать ему просьбы читателей.



- Посещение вашего производства оставляет сильное впечатление: современное, рациональное, с высоким уровнем автоматизации. Очевидно, движение вперёд всё равно будет, даже с таких высоких позиций, которые уже достигнуты?



- Право или возможность почивать на лаврах достигнутых успехов – удел глобальных компаний. Там, знаете ли, жизнь, хотя и глобальная, но относительно спокойная: производят три-четыре продукта и развозят по миру… Ну, иногда для рекламы, изготовят что-то новенькое. - Право или возможность почивать на лаврах достигнутых успехов – удел глобальных компаний. Там, знаете ли, жизнь, хотя и глобальная, но относительно спокойная: производят три-четыре продукта и развозят по миру… Ну, иногда для рекламы, изготовят что-то новенькое.



Что сегодня самое главное на рынке продовольственных товаров, то есть в нашей группе? Ну, первое требование мы уже озвучили: без соли, без сахара и без Е! Производитель, дающий рынку такой товар, поистине достиг больших высот в борьбе за здоровье своих потребителей. Я не без гордости хочу причислить многие наши товары к числу достигнувших таких высот.



Однако завтра этого будет мало. В феврале в Нюрнберге состоится крупнейшая в нашем сегменте бизнеса международная выставка экологических товаров, в ней мы участвуем уже десять лет. Над ассортиментом нашей продукции для выставки, её рецептурой, дизайном и упаковкой сейчас напряжённо работает весь коллектив.



Хочу отметить, что сейчас совершенствование производимых товаров идёт не в части технологии, а в части ассортимента, что, несомненно, сложнее. Если приоткрывать коммерческие секреты, то можно сказать о продуктах, содержащих минералы, необходимые для человеческого организма: калии, селене и магнии, кальции; об использовании яиц от несушек в свободном содержании, новой упаковке и новом дизайне. К слову сказать, речь идёт о минимализации информации на товарах и одновременном повышении полезности и доступности для покупателя; дальнейшем отказе от пластиковой тары и упаковки.



- Вы недавно вернулись со Всемирной шанхайской выставки китайского импорта. Что узнали полезного для Литвы, для своей фирмы? Ведь к Китаю прикованы вожделенные взгляды и устремления всех бизнесменов и всех стран.



- Если оставить в стороне внимание сотен тысяч (в полном смысле этих слов!) посетителей выставки и бесчисленные комплименты, то будет правильным сказать, что мы сверили свои планы с мировыми тенденциями развития бизнеса в целом и в нашем сегменте в частности.



Мы представили китайскому покупателю новую линию своей продукции «Wowmama» - это майонез, салаты, свёкла и азиатские кетчупы. Товары были в новой упаковке и по новой рецептуре.



Сама выставка, как известно, не ставила своей целью проведение продаж товаров. Это как бы смотр того, что мировой рынок предлагает китайскому покупателю, а вот уж купит ли он – это предмет раздумий и оценок.



Исходя из этого, мы уделили много внимания ещё и дизайну товара, особенно той его части, где содержится описание состава наших продуктов и их достоинств для потребителя, – ведь китайцам было важно знать наш товар!



Мы смогли убедиться в том, что наш лозунг «Без соли, без сахара, без жиров и модифицированных добавок!» вписался в мировой тренд. Нам, как говорится, ещё и повезло: производителей такой, как у нас, продукции на выставке были единицы, и мы оказались в центре внимания.



Посещение выставки мы связали с укреплением существующих торговых связей – ведь мы поставляем на китайский рынок свой продукт уже не первый год. Удалось расширить эти поставки – с первого января 2020 года началась отгрузка товара в адрес ещё одной китайской фирмы. Действительно, все торговые дороги ведут в Китай – где ещё найдешь полтора миллиарда покупателей! А вот реально закрепиться на нём удаётся далеко не всем: сложны юридические вопросы поставок, большую роль играют проблемы общения, и не только связанные с языком - надо иметь железное терпение; китайцы предпочитают посмотреть в глаза партнёру, увидеть его; они ценят личное общение.



Не могу не сказать, что истинное внимание к китайскому рынку продиктовано пресыщенностью европейского рынка, отсутствию даже небольших перспектив для нового продвижения товаров. Рынок соуса и майонеза в нашей компании ежегодно растёт на 10–15%, а в последнее время мы видим, что европейский рынок по этим позициям не только не растёт, но и сужается. Где выход? Мы его видим в поиске новых рынков, новых решений, в преодолении традиционных подходов и штампов. Китай и есть как раз такой рынок.



Думаю, что эта поездка в Китай дала мне то, без чего нельзя работать в этой стране: более глубокое проникновение в её повседневность, психологию, указала пути дальнейшего движения.



- «Daumantai» в публичном пространстве постоянно именуют социально-ответственным предприятием. К вам возят самых высоких руководителей и гостей, очевидно, что кроме прекрасного кетчупа и майонеза есть ещё и другие достижения?



- Действительно, и президенты, и премьеры, и министры удостаивают нас своими посещениями. И, как нам кажется, остаются довольными итогами работы. Нам удалось добиться желанного единства – высоких экономических показателей и здоровой социальной обстановки в коллективе. Это особенность тех коллективов, которые созданы энергией, делами и общими целями всех участников бизнеса, а не результатом полукриминальной приватизации, пусть даже, по мнению высоколобых юристов, абсолютно законной.



Мои родители - простые учителя, какой капитал они могли оставить мне? Никакого, кроме знаний, здоровья и, как мне кажется, приличного образования. И бизнес я начинал на абсолютно пустом месте, если не считать энтузиазма и необходимости поднимать двоих малолетних в то время сыновей.



Начинали мы с того, что четверо друзей сбросились, кто сколько мог, и, как все в то время, занялись делом: «купи-продай». Потом решили: а что, мы сами не можем производить такие простые товары, которые привозим из Польши?



Сегодня это всё звучит просто смешно – купили ведро, дрель, приделали лопасти и сделали первую продукцию… Получилось! Так и пошло – шаг за шагом приобретали простое оборудование, потом более сложное, пока не вышли на промышленный уровень в полном смысле этого слова.







Могу ли я после такого пути свысока смотреть на своего работника или игнорировать его интересы и потребности? И меня очень радует отношение работников к фирме и её делам. У нас 75% персонала – это работники со стажем десять и более лет.



Мне трудно согласиться с мнением так называемых специалистов по управлению персоналом, что каждые пять-шесть лет надо менять работу, иначе, дескать, нет роста. Как раз наоборот - у нас самые ответственные и, хочу подчеркнуть, самые высокооплачиваемые должности занимают самые опытные работники, что оправданно и справедливо.



Да, около 15% работающих у нас - молодые люди, которых мы любим и продвигаем. Жаль только, что они не всегда отвечают нам взаимностью: то он работает, то он увольняется, потом снова приходит. Видимо, это возрастное становление.



Мы систематически работаем над сплочением коллектива, над его уважением к фирме, её истории и делам. Ежегодно отмечаем день рождения фирмы, практикуем совместные туристические поездки, конечно, помогаем материально в трудной жизненной ситуации.



В Кедайняй очень высокой оценки заслужила наша практика поощрения давних работников специальными медалями: тем, кто проработал десять лет, вручаем серебряный знак, тем, кто пятнадцать, – золотой, а тем, кто проработал двадцать лет – бриллиант в золоте. Да, из чистого золота и с высокой стоимостью, и эти знаки пользуются огромным спросом у коллекционеров.



Я уже не буду упоминать повсеместную для литовских предприятий практику спонсирования спортивных команд, культурных программ, помощи инвалидам, детям и пенсионерам. Наша компания учредила приз для команд, соревнующихся в мини-футболе, издаём свою газету. Убеждён, что это направление – путь к стабилизации общества, снижению имущественной дифференциации, а значит, и росту патриотизма.



- И последний вопрос: по меркам большого бизнеса Вы ещё достаточно молодой человек. Что не успели сделать в этой жизни?



- Стать миллионером!



- Спасибо за беседу и будем искать Ваше имя в списке миллионеров! Мы - небольшие предприятия, да и работающие в странах, небольших по размеру рынка, обречены на вечный поиск новых рынков, новых товаров и рецептур, улучшение того, что хорошо делали вчера. Мы можем оставаться на рынке за счёт оригинальности – производить то, что никто не производит, выживать за счёт поиска места, которое ещё не занято. И ежеминутно слушать Его Величество покупателя и требования рынка.Что сегодня самое главное на рынке продовольственных товаров, то есть в нашей группе? Ну, первое требование мы уже озвучили: без соли, без сахара и без Е! Производитель, дающий рынку такой товар, поистине достиг больших высот в борьбе за здоровье своих потребителей. Я не без гордости хочу причислить многие наши товары к числу достигнувших таких высот.Однако завтра этого будет мало. В феврале в Нюрнберге состоится крупнейшая в нашем сегменте бизнеса международная выставка экологических товаров, в ней мы участвуем уже десять лет. Над ассортиментом нашей продукции для выставки, её рецептурой, дизайном и упаковкой сейчас напряжённо работает весь коллектив.Хочу отметить, что сейчас совершенствование производимых товаров идёт не в части технологии, а в части ассортимента, что, несомненно, сложнее. Если приоткрывать коммерческие секреты, то можно сказать о продуктах, содержащих минералы, необходимые для человеческого организма: калии, селене и магнии, кальции; об использовании яиц от несушек в свободном содержании, новой упаковке и новом дизайне. К слову сказать, речь идёт о минимализации информации на товарах и одновременном повышении полезности и доступности для покупателя; дальнейшем отказе от пластиковой тары и упаковки.- Если оставить в стороне внимание сотен тысяч (в полном смысле этих слов!) посетителей выставки и бесчисленные комплименты, то будет правильным сказать, что мы сверили свои планы с мировыми тенденциями развития бизнеса в целом и в нашем сегменте в частности.Мы представили китайскому покупателю новую линию своей продукции «Wowmama» - это майонез, салаты, свёкла и азиатские кетчупы. Товары были в новой упаковке и по новой рецептуре.Сама выставка, как известно, не ставила своей целью проведение продаж товаров. Это как бы смотр того, что мировой рынок предлагает китайскому покупателю, а вот уж купит ли он – это предмет раздумий и оценок.Исходя из этого, мы уделили много внимания ещё и дизайну товара, особенно той его части, где содержится описание состава наших продуктов и их достоинств для потребителя, – ведь китайцам было важно знать наш товар!Мы смогли убедиться в том, что наш лозунг «Без соли, без сахара, без жиров и модифицированных добавок!» вписался в мировой тренд. Нам, как говорится, ещё и повезло: производителей такой, как у нас, продукции на выставке были единицы, и мы оказались в центре внимания.Посещение выставки мы связали с укреплением существующих торговых связей – ведь мы поставляем на китайский рынок свой продукт уже не первый год. Удалось расширить эти поставки – с первого января 2020 года началась отгрузка товара в адрес ещё одной китайской фирмы. Действительно, все торговые дороги ведут в Китай – где ещё найдешь полтора миллиарда покупателей! А вот реально закрепиться на нём удаётся далеко не всем: сложны юридические вопросы поставок, большую роль играют проблемы общения, и не только связанные с языком - надо иметь железное терпение; китайцы предпочитают посмотреть в глаза партнёру, увидеть его; они ценят личное общение.Не могу не сказать, что истинное внимание к китайскому рынку продиктовано пресыщенностью европейского рынка, отсутствию даже небольших перспектив для нового продвижения товаров. Рынок соуса и майонеза в нашей компании ежегодно растёт на 10–15%, а в последнее время мы видим, что европейский рынок по этим позициям не только не растёт, но и сужается. Где выход? Мы его видим в поиске новых рынков, новых решений, в преодолении традиционных подходов и штампов. Китай и есть как раз такой рынок.Думаю, что эта поездка в Китай дала мне то, без чего нельзя работать в этой стране: более глубокое проникновение в её повседневность, психологию, указала пути дальнейшего движения.- Действительно, и президенты, и премьеры, и министры удостаивают нас своими посещениями. И, как нам кажется, остаются довольными итогами работы. Нам удалось добиться желанного единства – высоких экономических показателей и здоровой социальной обстановки в коллективе. Это особенность тех коллективов, которые созданы энергией, делами и общими целями всех участников бизнеса, а не результатом полукриминальной приватизации, пусть даже, по мнению высоколобых юристов, абсолютно законной.Мои родители - простые учителя, какой капитал они могли оставить мне? Никакого, кроме знаний, здоровья и, как мне кажется, приличного образования. И бизнес я начинал на абсолютно пустом месте, если не считать энтузиазма и необходимости поднимать двоих малолетних в то время сыновей.Начинали мы с того, что четверо друзей сбросились, кто сколько мог, и, как все в то время, занялись делом: «купи-продай». Потом решили: а что, мы сами не можем производить такие простые товары, которые привозим из Польши?Сегодня это всё звучит просто смешно – купили ведро, дрель, приделали лопасти и сделали первую продукцию… Получилось! Так и пошло – шаг за шагом приобретали простое оборудование, потом более сложное, пока не вышли на промышленный уровень в полном смысле этого слова.Сегодня наша компания имеет высокий технический уровень по оборудованию, средствам контроля и управления, однако мы продолжаем вкладывать деньги в обновление основных фондов.Могу ли я после такого пути свысока смотреть на своего работника или игнорировать его интересы и потребности? И меня очень радует отношение работников к фирме и её делам. У нас 75% персонала – это работники со стажем десять и более лет.Мне трудно согласиться с мнением так называемых специалистов по управлению персоналом, что каждые пять-шесть лет надо менять работу, иначе, дескать, нет роста. Как раз наоборот - у нас самые ответственные и, хочу подчеркнуть, самые высокооплачиваемые должности занимают самые опытные работники, что оправданно и справедливо.Да, около 15% работающих у нас - молодые люди, которых мы любим и продвигаем. Жаль только, что они не всегда отвечают нам взаимностью: то он работает, то он увольняется, потом снова приходит. Видимо, это возрастное становление.Мы систематически работаем над сплочением коллектива, над его уважением к фирме, её истории и делам. Ежегодно отмечаем день рождения фирмы, практикуем совместные туристические поездки, конечно, помогаем материально в трудной жизненной ситуации.В Кедайняй очень высокой оценки заслужила наша практика поощрения давних работников специальными медалями: тем, кто проработал десять лет, вручаем серебряный знак, тем, кто пятнадцать, – золотой, а тем, кто проработал двадцать лет – бриллиант в золоте. Да, из чистого золота и с высокой стоимостью, и эти знаки пользуются огромным спросом у коллекционеров.Я уже не буду упоминать повсеместную для литовских предприятий практику спонсирования спортивных команд, культурных программ, помощи инвалидам, детям и пенсионерам. Наша компания учредила приз для команд, соревнующихся в мини-футболе, издаём свою газету. Убеждён, что это направление – путь к стабилизации общества, снижению имущественной дифференциации, а значит, и росту патриотизма.- Стать миллионером! Адольфас РУДЗЯНСКИС, Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: Саулюс ГРИНКЯВИЧЮС, «Daumantai», «Wowmama», майонез Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203 География: Литва, Кедайняй — статья прочитана 156 раз Комментарии