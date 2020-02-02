Банки узнают клиента по голосу? 🔊 Воспроизвести



В социальных сетях в последнее время нередко встречается информация о том, что каждый из нас вскоре может стать жертвой мошенников, поскольку для подтверждения платёжных операций банку будет достаточно произнесённого по телефону «да» собственным голосом.



К примеру, если вам нужно открыть счёт, получить кредит или перевести деньги, необязательно идти в банк. Можно сделать это дистанционно, пройдя удалённую идентификацию при помощи биометрических данных с помощью телефона.



Так что же нам делать – приучать себя не произносить «да», а использовать вместо него «слушаю» или «алло», чтобы наше «да» не записали по телефону мошенники и не обокрали нас?



В мире уже существует вариант идентификации личности по голосу, ведь каждый голос уникален. К примеру, если вам нужно открыть счёт, получить кредит или перевести деньги, необязательно идти в банк. Можно сделать это дистанционно, пройдя удалённую идентификацию при помощи биометрических данных с помощью телефона.Так что же нам делать – приучать себя не произносить «да», а использовать вместо него «слушаю» или «алло», чтобы наше «да» не записали по телефону мошенники и не обокрали нас?В мире уже существует вариант идентификации личности по голосу, ведь каждый голос уникален. Такая технология может быть интересна клиентам, которые не хотят помнить логины, пароли и коды. У них появится возможность использовать естественный способ – их собственный голос.



Если ещё недавно голосовая идентификация считалась чем-то космическим, то сейчас она стала совершенно привычной для десятков тысяч пользователей в самых разных странах. Правда, многие банки пока опасаются проводить сложные операции с помощью голоса. На данном этапе клиенты банков чаще всего лишь узнают то, сколько осталось денег на счетах, или подключают услуги.



Такой вид идентификации многим кажется не самым надёжным: люди опасаются, что их записанный голос могут использовать мошенники.



А что произойдёт, если, скажем, человек заболеет и охрипнет, сможет ли банковская система распознать «голосовые отпечатки» клиента? Неудивительно, что голосовая идентификация вызывает много вопросов и опасений. «Обзор» решил поинтересоваться в ведущих банках Литвы: «Стоит ли уже по этому поводу беспокоиться жителям нашей страны?».



Все банки ответили практически одинаково:



● «Мы не планируем внедрять этот метод идентификации клиентов в ближайшее время» («SEB»);



● «Такая функция не предвидится в ближайших планах расширения наших банковских услуг» («Swedbank»);



Поэтому, уважаемые читатели, можете пока не беспокоиться за свои денежки, находящиеся в банке. Если они, конечно, у вас там есть. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: банк Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203 — статья прочитана 97 раз Комментарии