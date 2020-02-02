«Содра» напоминает: это решение на всю жизнь 🔊 Воспроизвести



Фонд социального страхования Литвы («Содра») выслал 8600 электронных писем и 36 000 сообщений на личные страницы жителей, которых в этом году в первый раз включают в систему дополнительного пенсионного накопления. Жителей уведомляют о том, какой фонд для них выбрали и что делать дальше.



«Жителям, которых включают в систему дополнительного пенсионного накопления, надо знать, что решение зависит только от них.



Наша цель - сделать так, чтобы все жители, которые включены в систему дополнительного накопления, знали об этом и знали, как и когда они должны принять решение», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.



Всего в систему дополнительного накопления на сегодняшний день включены 43 500 новых жителей.



Все они могут найти соответствующее уведомление на своей странице в «Содре» www.sodra.lt/gyventojui.



«Содра» напоминает, что жители могут выбирать:



1. Ничего не делать, и тогда с июля они будут участвовать в системе в том фонде, который для них выбрали;



2. Обратиться в выбранный фонд, то есть жители могут в любое время связаться с любым фондом и заключить с ним соглашение – необязательно это должен быть подобранный «Содрой» фонд;



3. Отказаться от участия в дополнительном накоплении. Это лучше сделать через свою страницу на сайте www.sodra.lt/gyventojui, подав соответствующую заявку.



Выбрать один из указанных вариантов можно до последнего дня июня. «Жителям, которых включают в систему дополнительного пенсионного накопления, надо знать, что решение зависит только от них.Наша цель - сделать так, чтобы все жители, которые включены в систему дополнительного накопления, знали об этом и знали, как и когда они должны принять решение», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.Всего в систему дополнительного накопления на сегодняшний день включены 43 500 новых жителей.Все они могут найти соответствующее уведомление на своей странице в «Содре» www.sodra.lt/gyventojui.«Содра» напоминает, что жители могут выбирать:1. Ничего не делать, и тогда с июля они будут участвовать в системе в том фонде, который для них выбрали;2. Обратиться в выбранный фонд, то есть жители могут в любое время связаться с любым фондом и заключить с ним соглашение – необязательно это должен быть подобранный «Содрой» фонд;3. Отказаться от участия в дополнительном накоплении. Это лучше сделать через свою страницу на сайте www.sodra.lt/gyventojui, подав соответствующую заявку.Выбрать один из указанных вариантов можно до последнего дня июня. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: пенсия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203 — статья прочитана 119 раз Комментарии