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«Содра» напоминает: это решение на всю жизнь
Фонд социального страхования Литвы («Содра») выслал 8600 электронных писем и 36 000 сообщений на личные страницы жителей, которых в этом году в первый раз включают в систему дополнительного пенсионного накопления. Жителей уведомляют о том, какой фонд для них выбрали и что делать дальше.
«Жителям, которых включают в систему дополнительного пенсионного накопления, надо знать, что решение зависит только от них.
Наша цель - сделать так, чтобы все жители, которые включены в систему дополнительного накопления, знали об этом и знали, как и когда они должны принять решение», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.
Всего в систему дополнительного накопления на сегодняшний день включены 43 500 новых жителей.
Все они могут найти соответствующее уведомление на своей странице в «Содре» www.sodra.lt/gyventojui.
«Содра» напоминает, что жители могут выбирать:
1. Ничего не делать, и тогда с июля они будут участвовать в системе в том фонде, который для них выбрали;
2. Обратиться в выбранный фонд, то есть жители могут в любое время связаться с любым фондом и заключить с ним соглашение – необязательно это должен быть подобранный «Содрой» фонд;
3. Отказаться от участия в дополнительном накоплении. Это лучше сделать через свою страницу на сайте www.sodra.lt/gyventojui, подав соответствующую заявку.
Выбрать один из указанных вариантов можно до последнего дня июня.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: пенсия
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203
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