…И щепотку прагматизма! 🔊 Воспроизвести



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"



В последнее время в общественном пространстве Литвы появилось сразу несколько поводов задуматься о том, насколько в нашем государстве уживаются политика и прагматизм. В данном случае, прагматизм сугубо экономического характера, можно сказать, житейского.



Если вспомнить только последние события, то обращает на себя внимание предостережение министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса тем, кто чересчур уж активно на каждом углу, по поводу и без повода, заявляет об угрозе БелАЭС, исходящей, в первую очередь, для литовской столицы как самого крупного города Литвы и сердца Литовского государства.



К слову, это уже не первое подобное заявление самого главного нашего эксперта в области ядерной энергетики. О том же Л.Линкявичюс говорил и в конце прошлого года. В последнее время в общественном пространстве Литвы появилось сразу несколько поводов задуматься о том, насколько в нашем государстве уживаются политика и прагматизм. В данном случае, прагматизм сугубо экономического характера, можно сказать, житейского.Если вспомнить только последние события, то обращает на себя внимание предостережение министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса тем, кто чересчур уж активно на каждом углу, по поводу и без повода, заявляет об угрозе БелАЭС, исходящей, в первую очередь, для литовской столицы как самого крупного города Литвы и сердца Литовского государства.К слову, это уже не первое подобное заявление самого главного нашего эксперта в области ядерной энергетики. О том же Л.Линкявичюс говорил и в конце прошлого года.



Г.Науседа не одинок: он, как и его предшественница, может положиться на консерваторов, которые в преддверии парламентских выборов создают целое движение по борьбе с БелАЭС. Ведь, как известно, обозначить общего врага перед выборами – это непременное условие для сплочения и активизации своего электората.



Но тут у Минска и Москвы приключились нефтяные разногласия, и Вильнюс поспешил предложить белорусским соседям свою помощь: будем возить из Клайпеды любую нефть, которую только купят белорусские нефтеперерабатывающие заводы. И чем больше, тем лучше!



Странно, но противники БелАЭС почему-то не воспользовались сложившейся ситуацией и не заявили, что мы поможем белорусам только тогда, когда они тут же бросят Островецкую АЭС.



Поэтому создаётся такое впечатление, что тематика БелАЭС по-прежнему используется исключительно как инструмент внутренней политической борьбы, как продукт, так сказать, сугубо местного применения.



Хотя, надо признать, что, когда подворачивается повод, мы не против и монетизировать свои претензии к соседям.



Литва будет стремиться к тому, чтобы в стране был учреждён Центр гражданской безопасности Евросоюза, предназначенный для ликвидации последствий химических, биологических, радиационных и ядерных инцидентов. Об этом стало известно на прошлой неделе, после того как литовское правительство одобрило подачу заявки в Еврокомиссию об учреждении такого центра. В его ведении будут страны Северной Европы и Балтии.



Вильнюс попытается убедить ЕС в том, что такой центр нужно учредить именно в нашей стране в связи с тем, что Беларусь запускает атомную станцию в Островце.



Чем мы лучше Финляндии в данном случае, где строится аналогичная АЭС, не уточняется.



Впрочем, это и неудивительно. Вот патриарх литовских политических баталий Витаутас Ландсбергис 15 января 2020 года во время пресс-конференции в Сейме, на которой общественности был представлен «антиостровецкий» меморандум, заявил, что надо требовать от Беларуси перенести АЭС подальше от литовской границы.



«Требование может быть даже очень простым – место должно быть другим. Это место недопустимо, должно быть минимум 100 километров от крупного населённого пункта», – отметил В.Ландсбергис.



Примечательно, что этот пассаж почему-то не нашёл своего отражения в большинстве литовских СМИ. Может быть, потому, что упоминание о 100 км как о требовании Вильнюса на фоне ситуации в ЕС, где полно АЭС, расположенных вблизи крупных городов, выглядело бы очень уж политизированным. Хотя разве это когда-нибудь останавливало консерваторов и их единомышленников?



Но как вообще совместить внутриполитические интересы и общегосударственный прагматизм?



Одни бьются, чтобы, к примеру, за счёт китайского рынка возместить потери литовского экспорта от утраты рынка российского, другие в это время с лёгкостью неимоверной сотрясают воздух антикитайскими заявлениями. И что у нас в данном случае в сухом остатке?



Помимо политико-экономических отношений с Минском и Москвой, можно вспомнить немало других примеров, например, украинский, латвийско-эстонский (общие энергопроекты), казахстанский (Мажейкяй) и прочее.



Хотелось бы подчеркнуть, что мы не говорим о плохих отношениях (или, наоборот – подчёркнуто хороших) с каким-либо государством и в связи с этим - о получении или неполучении Литвой какой-либо выгоды. Вопрос в другом: присутствует ли вообще прагматизм во внешней политике нашей страны?



Кстати, о празматизме и "зелёных стрелках"



Недавние перипетии с



"Зелёные" стрелки, как известно, правительство Литвы решило ликвидировать, поскольку в Каунасе было проведено исследование, и его результаты показали, что перекрёстки с "зелёными" стрелками являются наиболее опасными в отношении возможных ДТП.



Однако, совершенно, непонятно, почему в таком случае нельзя было в качестве эксперимента на пару лет отказаться от "зелёных" стрелок на наиболее опасных перекрёстках?



А вдруг бы выяснилось, что главной причиной ДТП на этих перекрёстках являются не "зелёные" стрелки? Но в этот раз, чуть ли не в тот же день, когда прозвучали слова главы литовского МИДа, прозвучало очередное обещание президента Гитанаса Науседы бороться с Белорусской АЭС до победного конца. А в чём заключается эта борьба? В первую, во вторую и в третью очереди, в напоминании Минску, что он принял неправильное решение, начав строить АЭС в Островце, и уже одним этим виноват перед Вильнюсом. Хотя вторую часть претензии озвучивают не все представители литовской политической элиты.Г.Науседа не одинок: он, как и его предшественница, может положиться на консерваторов, которые в преддверии парламентских выборов создают целое движение по борьбе с БелАЭС. Ведь, как известно, обозначить общего врага перед выборами – это непременное условие для сплочения и активизации своего электората.Но тут у Минска и Москвы приключились нефтяные разногласия, и Вильнюс поспешил предложить белорусским соседям свою помощь: будем возить из Клайпеды любую нефть, которую только купят белорусские нефтеперерабатывающие заводы. И чем больше, тем лучше!Странно, но противники БелАЭС почему-то не воспользовались сложившейся ситуацией и не заявили, что мы поможем белорусам только тогда, когда они тут же бросят Островецкую АЭС.Поэтому создаётся такое впечатление, что тематика БелАЭС по-прежнему используется исключительно как инструмент внутренней политической борьбы, как продукт, так сказать, сугубо местного применения.Хотя, надо признать, что, когда подворачивается повод, мы не против и монетизировать свои претензии к соседям.Литва будет стремиться к тому, чтобы в стране был учреждён Центр гражданской безопасности Евросоюза, предназначенный для ликвидации последствий химических, биологических, радиационных и ядерных инцидентов. Об этом стало известно на прошлой неделе, после того как литовское правительство одобрило подачу заявки в Еврокомиссию об учреждении такого центра. В его ведении будут страны Северной Европы и Балтии.Вильнюс попытается убедить ЕС в том, что такой центр нужно учредить именно в нашей стране в связи с тем, что Беларусь запускает атомную станцию в Островце.Чем мы лучше Финляндии в данном случае, где строится аналогичная АЭС, не уточняется.Впрочем, это и неудивительно. Вот патриарх литовских политических баталий Витаутас Ландсбергис 15 января 2020 года во время пресс-конференции в Сейме, на которой общественности был представлен «антиостровецкий» меморандум, заявил, что надо требовать от Беларуси перенести АЭС подальше от литовской границы.«Требование может быть даже очень простым – место должно быть другим. Это место недопустимо, должно быть минимум 100 километров от крупного населённого пункта», – отметил В.Ландсбергис.Примечательно, что этот пассаж почему-то не нашёл своего отражения в большинстве литовских СМИ. Может быть, потому, что упоминание о 100 км как о требовании Вильнюса на фоне ситуации в ЕС, где полно АЭС, расположенных вблизи крупных городов, выглядело бы очень уж политизированным. Хотя разве это когда-нибудь останавливало консерваторов и их единомышленников?Но как вообще совместить внутриполитические интересы и общегосударственный прагматизм?Одни бьются, чтобы, к примеру, за счёт китайского рынка возместить потери литовского экспорта от утраты рынка российского, другие в это время с лёгкостью неимоверной сотрясают воздух антикитайскими заявлениями. И что у нас в данном случае в сухом остатке?Помимо политико-экономических отношений с Минском и Москвой, можно вспомнить немало других примеров, например, украинский, латвийско-эстонский (общие энергопроекты), казахстанский (Мажейкяй) и прочее.Хотелось бы подчеркнуть, что мы не говорим о плохих отношениях (или, наоборот – подчёркнуто хороших) с каким-либо государством и в связи с этим - о получении или неполучении Литвой какой-либо выгоды. Вопрос в другом: присутствует ли вообще прагматизм во внешней политике нашей страны?Недавние перипетии с уничтожением как класса "зелёных" стрелок , присоседившихся рядом со светофорами на перекрёстках, а потом их частичной реабилитацией, заставляет задуматься о наличии прагматизма не только во внешней политике."Зелёные" стрелки, как известно, правительство Литвы решило ликвидировать, поскольку в Каунасе было проведено исследование, и его результаты показали, что перекрёстки с "зелёными" стрелками являются наиболее опасными в отношении возможных ДТП.Однако, совершенно, непонятно, почему в таком случае нельзя было в качестве эксперимента на пару лет отказаться от "зелёных" стрелок на наиболее опасных перекрёстках?А вдруг бы выяснилось, что главной причиной ДТП на этих перекрёстках являются не "зелёные" стрелки? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Витаутас Ландсбергис, Белорусская АЭС, БелАЭС, зеленые стрелки, прагмтизм, Центр гражданской безопасности Евросоюза Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203 — статья прочитана 192 раза Комментарии