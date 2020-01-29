Литва и Польша причислят свои бригады к штабу НАТО, чтобы упростить проведение учений 🔊 Воспроизвести



Литва и Польша в среду договорились причислить по одной из своих военных бригад к штабу НАТО в Польше, чтобы упростить проведение совместных учений.



Соглашение причислить литовскую бригаду Gelezinis Vilkas ("Железный волк") и 15-ую механизированную бригаду Вооруженных сил (ВС) Польши к Международному штабу Северо-Восточной дивизии НАТО подписали командующие ВС обеих стран.



Этот шаг был закреплен после заседания под председательством министров оборов Литвы и Польши.



"Это позволит нам проводить больше совместных учений, согласовать планы обороны и еще теснее сотрудничать в областях обороны и безопасности", – сказал журналистам в Великокняжеском дворце в Вильнюсе министр обороны Польши Марьюш Блащак.



"Совместные учения, операционные планы – это все то, что обеспечивает безопасность", – добавил он. Литва и Польша в среду договорились причислить по одной из своих военных бригад к штабу НАТО в Польше, чтобы упростить проведение совместных учений.Соглашение причислить литовскую бригаду Gelezinis Vilkas ("Железный волк") и 15-ую механизированную бригаду Вооруженных сил (ВС) Польши к Международному штабу Северо-Восточной дивизии НАТО подписали командующие ВС обеих стран.Этот шаг был закреплен после заседания под председательством министров оборов Литвы и Польши."Это позволит нам проводить больше совместных учений, согласовать планы обороны и еще теснее сотрудничать в областях обороны и безопасности", – сказал журналистам в Великокняжеском дворце в Вильнюсе министр обороны Польши Марьюш Блащак."Совместные учения, операционные планы – это все то, что обеспечивает безопасность", – добавил он. Причисленные к штабу НАТО бригады не утратят самостоятельности, они по-прежнему будут подчиняться военному командованию своих стран, однако у штаба будет возможность тренироваться вместе с этими единицами во время совместных военных учений.



"Это соглашение поможет и укрепит сотрудничество между армией Литвы и ВС Польши, еще больше активизирует эти отношения как в отношении планирования, так и в отношении учений, и еще больше повысит безопасность стран", – сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.



"Если обобщить, то мы возвращаемся к и столетиями испытанным механизмам и сотрудничеству. Мы идем примерно к чему-то такому, что было во время Грюнвальдской битвы или битвы под Оршей", – сказал министр.



Оборона "Сувалкского коридора"



Помимо других учений, военные единицы Литвы и Польши продолжать учения по обороне так называемого "Сувалкского коридора", нередко называемого ахиллесовой пятой НАТО на восточной окраине Альянса.



Это участок на границе Литвы и Польши протяженностью 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, а на востоке – с Беларусью. В случае войны его захват закроет союзникам по НАТО путь по суше до Балтийских стран.



Начальник находящегося в польском городе Эльблонге Международного штаба Северо-Восточной дивизии, полковник Дарюс Вайцикаускас сказал, что оборона "Сувалкского коридора" в любом случае является делом всего НАТО, однако соглашение Литвы и Польши будет способствовать сдерживанию недружественных стран от нападения на регион.



"Это символический акт двух стран и наши неприятели уже, скорее всего, знают, что это значит и может значить для них", – сказал офицер, не называя конкретные страны.



"Как обороняли "Фульдский коридор" во время Холодной войны, точно так и "Сувалкский коридор" можно оборонять и его будут оборонять", – сказал полковник.



Говоря о "Фульдском коридоре", он имел в виду территорию в Западной Германии, которую блок НАТО в годы Холодной войны считал одной из тех местностей, куда в случае конфликта прежде всего войдут советские танки.



Между тем главнокомандующий ВС Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис приветствовал решение Польши купить одни из наиболее современных истребителей F-35.



Он сказал, что это повысит безопасность не только Литвы, но и региона в целом.



"Между государствами НАТО границ нет. Такой границы, которую не мог бы перелететь этот самолет, нет", – сказал генерал.



Министр обороны Польши в пятницу подпишет договор о покупке F-35.



На первом заседании Совета министров обороны Литвы и Польши также обсуждались возможности интегрирования национальных систем контроля и обороны воздушного пространства, а также присутствие военных США в регионе. BNS Категории: в Европе, политика Ключевые слова: польша, сотрудничество, оборона, армия География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии