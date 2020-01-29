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Команда Rail Baltica в Литве будет работать в одном офисе - министр
Сотрудники дочернего предприятия Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura, ответственные за проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, а также работающие в Литве специалисты совместной компании Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail будут работать в общем офисе команды Rail Baltica в Вильнюсе, сообщило Министерство транспорта.
По словам министра транспорта Ярослава Наркевича, решение перевести всех сотрудников в один офис принято с учетом рекомендации DG Move Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК).
"Мы не сомневаемся, что подписание этого договора является первым шагом к ускорению принятия решений, которое позволит предотвратить вероятные опоздания в реализации проекта", – сказал для пресс-релиза Я. Наркевич.
Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка говорит, что ближайшие годы будут очень важными для проекта Rail Baltica, поэтому важно координировать работы из единого центра.
В новом офисе будет работать по 20 специалистов из команд Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura и RB Rail.
Дорогу Rail Baltica протяженностью 870 км от Таллина до литовско-польской границы намечается проложить к 2026 году. Проект проводит в жизнь компания RB Rail.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика
Ключевые слова: реорганизация, министерство, минтранс
География: Литва
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