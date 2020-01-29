Команда Rail Baltica в Литве будет работать в одном офисе - министр 🔊 Воспроизвести



Сотрудники дочернего предприятия Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura, ответственные за проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, а также работающие в Литве специалисты совместной компании Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail будут работать в общем офисе команды Rail Baltica в Вильнюсе, сообщило Министерство транспорта.



По словам министра транспорта Ярослава Наркевича, решение перевести всех сотрудников в один офис принято с учетом рекомендации DG Move Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК).



"Мы не сомневаемся, что подписание этого договора является первым шагом к ускорению принятия решений, которое позволит предотвратить вероятные опоздания в реализации проекта", – сказал для пресс-релиза Я. Наркевич.



Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка говорит, что ближайшие годы будут очень важными для проекта Rail Baltica, поэтому важно координировать работы из единого центра.



В новом офисе будет работать по 20 специалистов из команд Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura и RB Rail.



Дорогу Rail Baltica протяженностью 870 км от Таллина до литовско-польской границы намечается проложить к 2026 году. Проект проводит в жизнь компания RB Rail. Сотрудники дочернего предприятия Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura, ответственные за проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, а также работающие в Литве специалисты совместной компании Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail будут работать в общем офисе команды Rail Baltica в Вильнюсе, сообщило Министерство транспорта.По словам министра транспорта Ярослава Наркевича, решение перевести всех сотрудников в один офис принято с учетом рекомендации DG Move Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК)."Мы не сомневаемся, что подписание этого договора является первым шагом к ускорению принятия решений, которое позволит предотвратить вероятные опоздания в реализации проекта", – сказал для пресс-релиза Я. Наркевич.Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка говорит, что ближайшие годы будут очень важными для проекта Rail Baltica, поэтому важно координировать работы из единого центра.В новом офисе будет работать по 20 специалистов из команд Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura и RB Rail.Дорогу Rail Baltica протяженностью 870 км от Таллина до литовско-польской границы намечается проложить к 2026 году. Проект проводит в жизнь компания RB Rail. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: реорганизация, министерство, минтранс География: Литва — статья прочитана 60 раз Комментарии