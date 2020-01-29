Странный поворот: российский Газпром «спасает» украинский Нафтогаз Forbes, США 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Максименко



Газпром мог непреднамеренно спасти украинскую компанию «Нафтогаз», считает колумнист Forbes. Рассказывая, как это случилось, автор не только «обличает» Россию, но и трезво смотрит на США: для Вашингтона Украина «достаточно хороша для поставок оружия и как источник иностранных интриг, но не более того».



Возможно, российский газовый гигант «Газпром» непреднамеренно спас украинский газовый рынок, а именно компанию «Нафтогаз». То, что не убивает тебя, делает тебя сильнее.



Долгие годы руководство «Нафтогаза» вело борьбу с коррумпированными правительственными чиновниками, пытаясь объяснить преимущества современной и открытой рыночной энергетической системы, которая соответствует стандартам ЕС в сфере нефтяной и газовой торговли. Возможно, российский газовый гигант «Газпром» непреднамеренно спас украинский газовый рынок, а именно компанию «Нафтогаз». То, что не убивает тебя, делает тебя сильнее.Долгие годы руководство «Нафтогаза» вело борьбу с коррумпированными правительственными чиновниками, пытаясь объяснить преимущества современной и открытой рыночной энергетической системы, которая соответствует стандартам ЕС в сфере нефтяной и газовой торговли.



Именно об этом 23 января рассказал в Давосе директор органа ЕС под названием «Энергетическое сообщество» Янез Копач (Janez Kopac). Этот орган занимается разработкой нормативных механизмов для местных энергетических рынков с участием игроков, не являющихся членами ЕС.



Копач несколько лет пытался заставить украинские государственные газовые корпорации, в число которых входит «Нафтогаз», выделить в отдельную компанию их плохо работающий трубопроводный бизнес, а также осуществить другие реформы. «Энергетическое сообщество» Копача с 2014 года выполняло функции советника, полицейского и посредника в ходе многочисленных украинских дискуссий о реформах на газовом рынке.



«Это было непросто. За кулисами было множество грязных историй, но с ними покончено», — сказал Копач, не вдаваясь в дальнейшие объяснения.



«В прошлом месяце компания „Газпром" стала главным двигателем энергетических реформ на Украине, потому что Путин сказал, что если Украина будет в полной мере выполнять европейские правила, они подпишут контракт о транзите, — заявил Копач. — Украинские власти осуществили все эти мероприятия, которые не реализовывались много лет».



В 2014 году коррупция и заносчивое давление России радикально изменили украинскую политику.



Именно безудержная коррупция взорвала правительство Виктора Януковича и вывела Украину из многовековой сферы российского влияния.



С тех пор эта страна блуждает в пространстве, сойдя с российской орбиты, но не вполне войдя на орбиту европейскую. А для Вашингтона Украина стала чем-то вроде удобного хита сезона: она достаточно хороша для поставок оружия и как источник иностранных интриг, но не более того. Американские компании вкладывают гораздо больше денег в Казахстан, чем в Украину.



То была отвратительная и кровопролитная борьба. Многие ее первопричины связаны с «Газпромом» и «Нафтогазом», поскольку Путин предложил Януковичу сделку на поставку газа со скидкой, если он откажется от масштабного экономического соглашения с Европой. Это стало одной из главных искр, из которых семь лет назад разгорелось пламя восстания против правительства Януковича. Украина до сих пор не оправилась от последствий того кризиса, как и Россия.



Ссора между Россией и Украиной заставила европейских руководителей обратить больше внимания на Украину и пересмотреть свою зависимость от российского газа.



Тогда существовало ощущение, что Россия может использовать газовые поставки в качестве «оружия» против Европы, хотя она ни разу этого не делала и даже не грозила сделать. Но «Газпром» неоднократно прекращал поставки на Украину, обвиняя Киев в некомпетентности, коррупции и нарушении договорных обязательств.



Затем Россия в партнерстве с Турцией и Германией решила построить два новых трубопровода. Украина, вашингтонские дипломаты в странах Евразии и научные сотрудники из аналитических центров посчитали их антиукраинскими проектами. Последовали санкции, которые остаются в силе до сих пор.



Хотя прокладка нового трубопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря из России в Германию близится к завершению, доля газа в структуре энергопотребления Европы снижается. Россия остается ключевым зарубежным поставщиком природного газа, однако европейские страны от Британии до Германии нуждаются в нем все меньше.



Сделка «Нафтогаза» с Россией снова сделала Украину транзитным маршрутом в южную Европу. Это хорошая новость как для компании, так и для страны.



В декабре был урегулирован многолетний судебный спор между Россией и Украиной, и это тоже вынудило оператора газотранспортной системы Украины пересмотреть схему перекачки газа, приведя ее в большее соответствие с европейскими правилами.



Коболев сказал, что новый контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» после урегулирования спора не вернет Украине прежние объемы поставок, однако он «вполне приемлем».



Выступая в Давосе, он также сказал, что данная сделка позволила устранить узкие места в перекачке газа в Европу. Украина, Венгрия, Польша и Словакия могут теперь свободно обмениваться газовыми потоками через украинскую территорию.



По словам Коболева, реформа корпоративного управления тоже должна была продемонстрировать свои успехи, так как только в этом случае европейские энергетические компании захотят инвестировать свои средства в Украину, или по крайней мере, захотят хранить там газ.



На Украине много подземных газовых хранилищ, которые слабо используются. Но со временем Европа сможет найти им применение, если Украина осуществит реформы, и доверие к ней повысится.



На протяжении многих лет на Украине предпринимались попытки затормозить процесс энергетической реформы, и из-за этого страна очень сильно зависела от «Газпрома». Но благодаря последним мерам по созданию отдельного оператора газотранспортной системы на украинском энергетическом рынке может прекратиться вероломная политическая борьба и схватки враждебных олигархов, и он станет более надежным местом для новых инвесторов и потребителей.



Из-за политического кризиса между Киевом и Москвой «Нафтогаз» последние пять лет не присутствует на российском газовом рынке.



«Мы все знаем проблемы украинского газового законодательства, и нам известно, что эти проблемы не решены до сих пор», — сказал Коболев. В Давосе он не пошел навстречу русским. Для многих в официальных киевских кругах Россия является больным местом. «С точки зрения „Газпрома", некоторые из этих проблем наносят ему вред, и это было хорошее оправдание, чтобы держаться подальше от Украины, — заявил Коболев. — Когда эти проблемы будут решены, я думаю, мы увидим больше инвестиций… и начнется это с российского „Газпрома"».



Автор: Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza) для Forbes, США, перевод Главу «Нафтогаза» Андрея Коболева вполне можно назвать невоспетым героем этого сражения, так как он почти шесть лет боролся с одной из самых важных и влиятельных государственных компаний России. Но все изменили настойчивые заявления Владимира Путина о том, что «Газпром» вернется на Украину только в том случае, если эта страна наведет порядок и начнет работать в соответствии с европейскими нормами энергетического рынка.Именно об этом 23 января рассказал в Давосе директор органа ЕС под названием «Энергетическое сообщество» Янез Копач (Janez Kopac). Этот орган занимается разработкой нормативных механизмов для местных энергетических рынков с участием игроков, не являющихся членами ЕС.Копач несколько лет пытался заставить украинские государственные газовые корпорации, в число которых входит «Нафтогаз», выделить в отдельную компанию их плохо работающий трубопроводный бизнес, а также осуществить другие реформы. «Энергетическое сообщество» Копача с 2014 года выполняло функции советника, полицейского и посредника в ходе многочисленных украинских дискуссий о реформах на газовом рынке.«Это было непросто. За кулисами было множество грязных историй, но с ними покончено», — сказал Копач, не вдаваясь в дальнейшие объяснения.«В прошлом месяце компания „Газпром" стала главным двигателем энергетических реформ на Украине, потому что Путин сказал, что если Украина будет в полной мере выполнять европейские правила, они подпишут контракт о транзите, — заявил Копач. — Украинские власти осуществили все эти мероприятия, которые не реализовывались много лет».В 2014 году коррупция и заносчивое давление России радикально изменили украинскую политику.Именно безудержная коррупция взорвала правительство Виктора Януковича и вывела Украину из многовековой сферы российского влияния.С тех пор эта страна блуждает в пространстве, сойдя с российской орбиты, но не вполне войдя на орбиту европейскую. А для Вашингтона Украина стала чем-то вроде удобного хита сезона: она достаточно хороша для поставок оружия и как источник иностранных интриг, но не более того. Американские компании вкладывают гораздо больше денег в Казахстан, чем в Украину.То была отвратительная и кровопролитная борьба. Многие ее первопричины связаны с «Газпромом» и «Нафтогазом», поскольку Путин предложил Януковичу сделку на поставку газа со скидкой, если он откажется от масштабного экономического соглашения с Европой. Это стало одной из главных искр, из которых семь лет назад разгорелось пламя восстания против правительства Януковича. Украина до сих пор не оправилась от последствий того кризиса, как и Россия.Ссора между Россией и Украиной заставила европейских руководителей обратить больше внимания на Украину и пересмотреть свою зависимость от российского газа.Тогда существовало ощущение, что Россия может использовать газовые поставки в качестве «оружия» против Европы, хотя она ни разу этого не делала и даже не грозила сделать. Но «Газпром» неоднократно прекращал поставки на Украину, обвиняя Киев в некомпетентности, коррупции и нарушении договорных обязательств.Затем Россия в партнерстве с Турцией и Германией решила построить два новых трубопровода. Украина, вашингтонские дипломаты в странах Евразии и научные сотрудники из аналитических центров посчитали их антиукраинскими проектами. Последовали санкции, которые остаются в силе до сих пор.Хотя прокладка нового трубопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря из России в Германию близится к завершению, доля газа в структуре энергопотребления Европы снижается. Россия остается ключевым зарубежным поставщиком природного газа, однако европейские страны от Британии до Германии нуждаются в нем все меньше.Сделка «Нафтогаза» с Россией снова сделала Украину транзитным маршрутом в южную Европу. Это хорошая новость как для компании, так и для страны.В декабре был урегулирован многолетний судебный спор между Россией и Украиной, и это тоже вынудило оператора газотранспортной системы Украины пересмотреть схему перекачки газа, приведя ее в большее соответствие с европейскими правилами.Коболев сказал, что новый контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» после урегулирования спора не вернет Украине прежние объемы поставок, однако он «вполне приемлем».Выступая в Давосе, он также сказал, что данная сделка позволила устранить узкие места в перекачке газа в Европу. Украина, Венгрия, Польша и Словакия могут теперь свободно обмениваться газовыми потоками через украинскую территорию.По словам Коболева, реформа корпоративного управления тоже должна была продемонстрировать свои успехи, так как только в этом случае европейские энергетические компании захотят инвестировать свои средства в Украину, или по крайней мере, захотят хранить там газ.На Украине много подземных газовых хранилищ, которые слабо используются. Но со временем Европа сможет найти им применение, если Украина осуществит реформы, и доверие к ней повысится.На протяжении многих лет на Украине предпринимались попытки затормозить процесс энергетической реформы, и из-за этого страна очень сильно зависела от «Газпрома». Но благодаря последним мерам по созданию отдельного оператора газотранспортной системы на украинском энергетическом рынке может прекратиться вероломная политическая борьба и схватки враждебных олигархов, и он станет более надежным местом для новых инвесторов и потребителей.Из-за политического кризиса между Киевом и Москвой «Нафтогаз» последние пять лет не присутствует на российском газовом рынке.«Мы все знаем проблемы украинского газового законодательства, и нам известно, что эти проблемы не решены до сих пор», — сказал Коболев. В Давосе он не пошел навстречу русским. Для многих в официальных киевских кругах Россия является больным местом. «С точки зрения „Газпрома", некоторые из этих проблем наносят ему вред, и это было хорошее оправдание, чтобы держаться подальше от Украины, — заявил Коболев. — Когда эти проблемы будут решены, я думаю, мы увидим больше инвестиций… и начнется это с российского „Газпрома"».Автор: Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza) для Forbes, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, договор, транзит, убытки, Газпром, Нафтогаз, прибыли География: Украина — статья прочитана 177 раз Комментарии