Президент Израиля: «многие поляки» либо бездействовали, либо помогали убивать евреев The Times of Israel, Израиль

Пикировка между Израилем и Польшей, начавшаяся с польской попытки законодательно запретить обвинять поляков в причастности к нацистским преступлениям, продолжает набирать обороты: на встрече с польским коллегой президент Израиля заявил, что хотя поляки сражались с нацистами, многие из них также убивали евреев.



Президент Израиля Ривлин заявил польскому президенту Дуде, что нацистская Германия получала помощь от всей Европы, и это означает, что «соответствующие стороны» должны принять на себя ответственность.



Президент Ривлин в ходе состоявшейся в понедельник встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой продолжил пикировку между двумя странами из-за причастности поляков к насилию в отношении евреев во время Второй мировой войны и после нее, заметив, что, хотя поляки сражались против нацистской Германии, «многие» из них либо бездействовали, либо даже участвовали в убийстве евреев. Президент Израиля Ривлин заявил польскому президенту Дуде, что нацистская Германия получала помощь от всей Европы, и это означает, что «соответствующие стороны» должны принять на себя ответственность.Президент Ривлин в ходе состоявшейся в понедельник встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой продолжил пикировку между двумя странами из-за причастности поляков к насилию в отношении евреев во время Второй мировой войны и после нее, заметив, что, хотя поляки сражались против нацистской Германии, «многие» из них либо бездействовали, либо даже участвовали в убийстве евреев.



«Мы помним, что нацистская Германия задумала, спланировала и организовала геноцид еврейского народа в Польше и других местах, и что она несет полную ответственность за свои действия. Но мы также с тяжелым сердцем помним, что она получала значительную помощь всей Европы, и это означает необходимость принять на себя ответственность», — подчеркнул Ривлин.



Президент также упомянул «нерушимую связь» между двумя нациями, но подчеркнул, что историю следует оставить историкам, и что политическое вмешательство в нее недопустимо.



«Эта связь должна помочь нам беречь чистоту истории. Нам следует оставить исторические исследования историкам и экспертам из Израиля, Польши и других стран, изучающим Холокост, а политические лидеры должны взять на себя ответственность за прошлое и будущее», — сказал Ривлин.



«Наш долг решительно, открыто и бескомпромиссно бороться с антисемитизмом и расизмом, — добавил он. — Сегодня мы обращаемся к польскому народу и призываем вместе работать ради будущего следующих поколений, уважать историю и стремиться к миру, справедливости, толерантности и партнерству».



Ривлин намекал на недавние попытки польского правительства затушевать причастность некоторых поляков к насилию в отношении евреев во время Холокоста и после него и представить польскую нацию, подобно евреям, исключительно жертвой нацистского режима.



На прошлой неделе Ривлин принял активное участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме в честь годовщины освобождения Красной армией лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. На церемонию прибыли десятки мировых лидеров, включая российского президента Владимира Путина, вице-президента США Майка Пенса (Mike Pence), президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) и британского принца Чарльза.



При этом в дело вмешалась политика, после того как Путин обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией в 1938 году, а Дуда отказался от участия, обвинив Россию в том, что она преуменьшает свою роль в совместном с нацистами вторжении в Польшу в 1939 году.



Дуда утверждает, что он отклонил приглашение в Иерусалим, потому что ему не разрешили ответить со сцены в случае, если бы Путин использовал мероприятие, чтобы снова обвинить Польшу в антисемитизме.



Мемориал «Яд ва-Шем» заявил, что выступавшие представляли страны, победившие во Второй мировой войне, и Германию, страну-виновницу Холокоста.



В понедельник Дуда высказался о своем отсутствии на церемонии в «Яд ва-Шеме», сказав, что «польское участие в великой борьбе против нацистов было проигнорировано», сообщает пресс-служба израильского правительства.



«Я хочу подчеркнуть, что поляки сражались за свободу всего мира, и множество польских граждан погибли в битвах за свободу на войне против нацистов. Наши павшие занесены в анналы польской истории, мы помним их, чтим их память — и ожидаем такого же отношения и от других», — заявил Дуда.



В прошлом году Польша принял спорный закон, навлекший на нее критику за границей и испортивший ее отношения с Израилем, Соединенными Штатами и еврейскими организациями по всему миру. Многие опасались, что этот закон, запрещавший обвинять Польшу в причастности к нацистским преступлениям, так как Польша была оккупированной страной, помешает образовательным проектам и историческим исследованиям, направленным на изучение геноцида.



Разногласия были урегулированы, когда Польша смягчила закон, убрав из него серьезные наказания, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его польский коллега согласовали совместное заявление, делавшее акцент на роль польского сопротивления в спасении евреев. Это было воспринято как дипломатическая победа Польши, но в Израиле Нетаньяху столкнулся с критикой, в том числе со стороны «Яд ва-Шема». Его обвинили в том, что документ, под которым он подписался, искажает историю.



Ведущие израильские историки резко раскритиковали заявление премьер-министров, утверждая, что оно некритически принимает польский нарратив о Холокосте, преувеличивает польские усилия по спасению евреев и недооценивает антисемитские зверства поляков.



Кризис возобновился в прошлом году, когда Times of Israel спросила Нетаньяху в Варшаве о спорном соглашении между Израилем и Польшей. Нетаньяху в своем ответе отверг предположения о том, что он смирился с историческим ревизионизмом. «Я заявляю, что поляки сотрудничали с нацистами. Я знаю историю и не намерен никого обелять. Я готов ставить острые вопросы», — подчеркнул он.



Он добавил, что «не так уж мало» поляков были коллаборационистами, и что он «не слышал, чтобы на кого-нибудь подали в суд за такие слова».



Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) отменил участие Варшавы в саммите центральноевропейских стран в Иерусалиме, заклеймив как «расистское» заявление израильского министра иностранных дел, сказавшего, что поляки «впитывают антисемитизм с молоком матери».



Министр иностранных дел Исраэль Кац (Israel Katz) заявил Israel Radio, что «поляки участвовали в уничтожении евреев во время Холокоста», и что «Польша стала гигантским кладбищем еврейского народа».



На прошлой неделе Дуда заявил, что он отказывается встречаться с Кацем, потому что министр иностранных дел не собирается извиняться за свои утверждения.



«Многие евреи, родившиеся в Польше до Второй мировой войны и пережившие Холокост, считают, что поляки и Польша заслуживают извинений за слова министра Каца», — заявил Дуда в интервью израильскому телеканалу «Кан».



«Я не сомневаюсь в том, что эти слова были очень оскорбительны для нас, поляков, и для нашей страны», — добавил он.



Я готов ставить острые вопросы», — подчеркнул он.Он добавил, что «не так уж мало» поляков были коллаборационистами, и что он «не слышал, чтобы на кого-нибудь подали в суд за такие слова».Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) отменил участие Варшавы в саммите центральноевропейских стран в Иерусалиме, заклеймив как «расистское» заявление израильского министра иностранных дел, сказавшего, что поляки «впитывают антисемитизм с молоком матери».Министр иностранных дел Исраэль Кац (Israel Katz) заявил Israel Radio, что «поляки участвовали в уничтожении евреев во время Холокоста», и что «Польша стала гигантским кладбищем еврейского народа».На прошлой неделе Дуда заявил, что он отказывается встречаться с Кацем, потому что министр иностранных дел не собирается извиняться за свои утверждения.«Многие евреи, родившиеся в Польше до Второй мировой войны и пережившие Холокост, считают, что поляки и Польша заслуживают извинений за слова министра Каца», — заявил Дуда в интервью израильскому телеканалу «Кан».«Я не сомневаюсь в том, что эти слова были очень оскорбительны для нас, поляков, и для нашей страны», — добавил он.