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Литва готова доставить своих граждан из Китая в связи с коронавирусом – МВД

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене


Литва готова доставить своих граждан из Китая, где в последнее время распространяется достаточно опасный коронавирус, сообщила в среду министр внутренних дел Рита Тамашунене.

По словам министра, Франция предложила помощь в доставке граждан Литвы, если такая потребность появится.

"Если наши граждане захотят вернуться, или перед ними возникнет угроза, опасность, они будут доставлены", – сказала журналистам министр после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.

По ее словам, пока о помощи в возвращении в Литву не просил ни одних находящийся в этой стране гражданин Литвы.

МИД Литвы в понедельник рекомендовал гражданам Литвы временно не ездить в Китай, пока не будет обуздано распространение вируса, между тем на пограничных контрольных пунктах и в аэропортах проверяются люди, побывавшие в Китае.
Первый случай заражения вирусом в Европе был подтвержден во вторник в Германии – мужчина заразился от своей коллеги-китайки.

По последним данным, в Китае от коронавируса скончались более 100 человек, он диагностирован у более чем 4,5 тыс. человек.

По данным МИД, два гражданина Литвы зарегистрировали свое местонахождение в китайском городе Ухане, который является очагом коронавируса. В целом, в Китае находятся около 300 граждан Литвы.

В Ухане и ряде других городов центральной китайской провинции Хубэй объявлен карантин.

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Три гражданина Литвы зарегистрировали свое пребывание в эпицентре китайского коронавируса в городе Ухань, утверждает Министерство иностранных дел (МИД).

"Сегодня с посольством Литвы в Китае связался еще один гражданин Литвы и сообщил, что он находится в Ухане. Посольство будет и в дальнейшем поддерживать с ним связь", – сказала BNS пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене.

До этого было известно о двух находящихся в Ухане литовцах.

МИД призывает граждан Литвы временно воздержаться от поездок в Китай, пока не будет обуздано распространение коронавируса в этой стране.

По его данным, в Китае находится около 300 литовцев.

Первый случай заражения этим вирусом от другого человека во вторник установлен и в Европе – в Германии мужчина заразился от сотрудницы-китаянки.

По новейшим данным, в Китае от коронавируса скончалось уже более 130 человек, заражено около 7 тысяч человек.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 января, 15:30

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