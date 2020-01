Дым сигарет с ментолом… 🔊 Воспроизвести







Литва продолжает лидировать по объёму рынка контрабандного табака - по данным за 2019 год, его доля в среднем по стране составила 21,3%. При этом во многих приграничных местечках - и даже в таком крупном городе, как Шяуляй - этот показатель значительно выше (есть населённые пункты, где контрабандная продукция составляет почти половину потребляемых сигарет).



Иными словами, невзирая на все вроде бы «благостные» макроэкономические отчёты и показатели (рост экономики и заработной платы), каждая пятая выкуренная в прошлом году в Литве сигарета была контрабандной. Для сравнения: в Латвии доля контрабандных сигарет в 2019 году составила 16,8%, в Эстонии – 9,9% от общего объёма рынка табачных изделий.



К.Купшис убеждён, что ожидаемый запрет на открытое размещение образцов легальных табачных изделий в торговых центрах лишь усугубит ситуацию и увеличит объёмы реализации контрабанды (в особенности, в провинции), а повышение цен - не единственное средство разубедить курильщиков от поиска нелегальных альтернатив: следует просвещать людей, чтобы они сами отказались от нелегальных сигарет.



Утверждается, что в 2019 году литовские таможенники изъяли порядка 10 млн пачек (или 200 млн сигарет). В таможенной службе Литвы полагают, что задерживается, в лучшем случае, 15-20% всей контрабанды, а это считается весьма хорошим показателем, даже в масштабах всего Евросоюза.











По утверждению руководства Таможенно-криминальной службы Литвы, наибольшую долю всех изъятых сигарет составляют белорусские сигареты производства гродненской фабрики «Неман». Примечательно, что белорусских производителей уже обвинили (правда, пока - косвенно) в намерении увеличить объёмы выпуска сигарет с ментолом как раз с учётом того, что Евросоюз, как известно, планирует полностью запретить их уже с 20 мая с.г.



Получается, что литовские специалисты намекают на желание гродненской фабрики повысить доходы за счёт контрабандистов?



«Обзор» обратился с просьбой о комментарии к руководству фабрики «Неман».



Фото: Йоана Сайковска, "Обзор"



К.Купшис убеждён, что ожидаемый запрет на открытое размещение образцов легальных табачных изделий в торговых центрах лишь усугубит ситуацию и увеличит объёмы реализации контрабанды (в особенности, в провинции), а повышение цен - не единственное средство разубедить курильщиков от поиска нелегальных альтернатив: следует просвещать людей, чтобы они сами отказались от нелегальных сигарет.Утверждается, что в 2019 году литовские таможенники изъяли порядка 10 млн пачек (или 200 млн сигарет). В таможенной службе Литвы полагают, что задерживается, в лучшем случае, 15-20% всей контрабанды, а это считается весьма хорошим показателем, даже в масштабах всего Евросоюза.По утверждению руководства Таможенно-криминальной службы Литвы, наибольшую долю всех изъятых сигарет составляют белорусские сигареты производства гродненской фабрики «Неман». Примечательно, что белорусских производителей уже обвинили (правда, пока - косвенно) в намерении увеличить объёмы выпуска сигарет с ментолом как раз с учётом того, что Евросоюз, как известно, планирует полностью запретить их уже с 20 мая с.г.Получается, что литовские специалисты намекают на желание гродненской фабрики повысить доходы за счёт контрабандистов?«Обзор» обратился с просьбой о комментарии к руководству фабрики «Неман». Владас ЛЮБАРТАС , "Обзор"