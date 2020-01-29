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Большинство мэров литовских городов одобряет передачу образовательных средств самоуправлениям



Большинство глав муниципальных администраций одобряют предложение передать в ведение самоуправлений средства, предназначенные для образования и просвещения.

Это предложение в форме проекта соглашения вынес на дискуссию парламентских партий премьер Саулюс Сквернялис.

Ассоциация самоуправлений Литвы сообщила BNS, что такое предложение одобряют 36 из 50 мэров, участвовавших в опросе, 12 мэров предложили остаться при имеющемся порядке.

Премьер выдвинул для дискуссии и вторую альтернативу – передать школы, за исключением начальных, в управление государством на ограниченное время, после чего снова восстановить их подведомственность.

В целом в стране 60 самоуправлений.

"Самоуправления, которые лучше знают потребности своих общин, могли бы более рационально использовать госфинансы и обеспечивать доступность услуг образования и его качества для своих жителей", – утверждает президент Ассоциации самоуправлений Литвы, мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, самоуправления уже продемонстрировали способность самостоятельного обращения и эффективной администрации средств социальной помощи.

С. Сквернялис выдвинул партиям предложение договориться о средствах на сферу образования в начале января, проект соглашения еще будет редактировать парламентская рабочая группа.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, общество, образование
Ключевые слова: правительство, финансирование, школы, мэрия
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 января, 13:30

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