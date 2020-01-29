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Судью Вильнюсского окружного суда нашли мертвой

© Sputnik/ Владислав Адамовский


Как сообщили в полиции, тело было обнаружено возле жилого дома на улице Скроблу. Погибшей было 63 года. Предполагается, что она упала с высоты шестого этажа, сообщает Sputnik Литва. В Вильнюсе обнаружили тело судьи Вильнюсского окружного суда.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Литвы.

Инцидент произошел во вторник около 6:20 на улице Скроблу.

По данным полиции, труп найден возле жилого дома. Погибшей было 63 года.

По предварительной информации, судья выпала из окна шестого этажа.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: смерть, полиция, судья
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 января, 10:17

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