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Судью Вильнюсского окружного суда нашли мертвой
Как сообщили в полиции, тело было обнаружено возле жилого дома на улице Скроблу. Погибшей было 63 года. Предполагается, что она упала с высоты шестого этажа, сообщает Sputnik Литва. В Вильнюсе обнаружили тело судьи Вильнюсского окружного суда.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Литвы.
Инцидент произошел во вторник около 6:20 на улице Скроблу.
По данным полиции, труп найден возле жилого дома. Погибшей было 63 года.
По предварительной информации, судья выпала из окна шестого этажа.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
География: Литва
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