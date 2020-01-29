Судью Вильнюсского окружного суда нашли мертвой 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



Как сообщили в полиции, тело было обнаружено возле жилого дома на улице Скроблу. Погибшей было 63 года. Предполагается, что она упала с высоты шестого этажа, сообщает



Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Литвы.



Инцидент произошел во вторник около 6:20 на улице Скроблу.



По данным полиции, труп найден возле жилого дома. Погибшей было 63 года.



По предварительной информации, судья выпала из окна шестого этажа. Как сообщили в полиции, тело было обнаружено возле жилого дома на улице Скроблу. Погибшей было 63 года. Предполагается, что она упала с высоты шестого этажа, сообщает Sputnik Литва . В Вильнюсе обнаружили тело судьи Вильнюсского окружного суда.Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Литвы.Инцидент произошел во вторник около 6:20 на улице Скроблу.По данным полиции, труп найден возле жилого дома. Погибшей было 63 года.По предварительной информации, судья выпала из окна шестого этажа. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: смерть, полиция, судья География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии