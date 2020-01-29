Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Согласно сообщению Департамента статистики Литвы, показатель потребительского доверия в январе, по декабрем прошлого года, вырос на 2 процентных пункта до 3%.



В январе жители лучше оценили изменения в финансовом положении домохозяйств за последние 12 месяцев, перспективы финансового положения домохозяйства и экономического положения страны, однако намеревались меньше тратить на крупные покупки.



Индекс потребительского доверия в городских и сельских районах в январе не различался. В городах, по сравнению с декабрем, он вынос на 1 проц. пункт, а на селе – на 5 проц. пункта.



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В прошлом году чистая прибыль группы одного из крупнейших в Литве коммерческих банков SEB bankas составила 117,5 млн евро – на 11,1% больше, чем в 2018 году. Чистая прибыль одного лишь банка SEB bankas в 2019 году выросла на 13,7% до 117,7 млн евро. Согласно сообщению Департамента статистики Литвы, показатель потребительского доверия в январе, по декабрем прошлого года, вырос на 2 процентных пункта до 3%.В январе жители лучше оценили изменения в финансовом положении домохозяйств за последние 12 месяцев, перспективы финансового положения домохозяйства и экономического положения страны, однако намеревались меньше тратить на крупные покупки.Индекс потребительского доверия в городских и сельских районах в январе не различался. В городах, по сравнению с декабрем, он вынос на 1 проц. пункт, а на селе – на 5 проц. пункта.* * *В прошлом году чистая прибыль группы одного из крупнейших в Литве коммерческих банков SEB bankas составила 117,5 млн евро – на 11,1% больше, чем в 2018 году. Чистая прибыль одного лишь банка SEB bankas в 2019 году выросла на 13,7% до 117,7 млн евро. Выручка группы увеличилась на 8,4% до 221,6 млн евро, сообщил SEB.



Как утверждает председатель правления банка Раймондас Кведарас, в прошлом году банковская и финансовые системы страны действовали стабильно, финансовые результаты деятельности банка SEB улучшились, росли активы группы, росла выручка и прибыль банка, портфель вкладов, а стоимость портфеля кредитов и лизинга оставалась стабильной.



Активы группы в конце 2019 года составили 8,5 млрд евро – на 7,6% больше, чем в конце 2018 года.



Портфель вкладов банка SEB bankas, включая средства финансовых организаций, вырос на 11,1% до 7 млрд евро.



Собственный капитал группы вырос на 1,6% до 784 млн евро.



В группу банка SEB bankas в Литве входят банк SEB bankas, SEB investiciju valdymas. В Литве действуют и другие компании группы SEB – SEB gyvybes draudimas, Litectus, центр услуг группы SEB находится в Вильнюсе.



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В 2019 году компания интегрированных телекоммуникаций Telia Lietuva получила 388,3 млн евро выручки – на 3,1% больше, чем в 2018 году. Прибыль компании была почти такой же, как и год назад и составила 54,7 млн евро.



Прибыль компании до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) за год увеличилась на 1,8% до 131 млн евро.



Как отметил глава Telia Дан Стромберг, более сбалансированная деятельность определила рост показателей прибыльности.



"Успешный последний квартал не только улучшил результат прошлого года, но и позволил компенсировать сокращение доходов от фиксированной домашней телефонии. Двузначные показатели роста продаж информационных технологий и оборудования, 10 тыс. новых клиентов мобильной связи с регулярной оплатой свидетельствуют о том, что наше внимание к потребностям людей оправдалось ровно настолько, насколько и инициативы по сокращению затрат", – отметил в пресс-решиле Д. Стромберг.



Количество пользователей оптоволоконного интернета выросло на 6,5% до 295 тыс., количество клиентов смарт-ТВ (IPTV) увеличилось на 6,1% до 244 тыс., а количество пользователей плана Telia1, объединяющего стоимости услуги мобильной и домашней телефонной связи, выросло в два раза до 60 тысяч.



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Действующая в Балтийских странах литовская сеть кофеен Caffeine, которую в прошлом году приобрела норвежская компания Reitan Convenience, начнет действовать в аэропорту датской столицы Копенгагена, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Как отметил глава Reitan Convenience Lietuva Вигинтас Бартасявичюс, без тыла акционера скандинавского происхождения было бы сложно выйти на зарубежные рынки. По его словам, Caffeine действует и в одной из больниц норвежской столицы Осло, в этом городе она планирует расширение.



В интервью изданию В. Бартасявичюс подтвердил, что сделка по продаже компании-оператора кофеен Keturi kambariai полностью завершена, оплата акций состоялась.



BNS напоминает, что Reitan Convenience в Литве принадлежат сети киосков по продаже печати и мелких товаров Narvesen и Lietuvos spauda.



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Норвежская промышленная группа Passer за не разглашаемую сумму приобретает клайпедскую группу SIDC Group, которая занимается производством продукции, предназначенной для модернизации судов и прочей судостроительной индустрии, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Приобретя 49% акций SIDC Group, в будущем Passer сможет претендовать на контрольный пакет группы. С новыми акционерами планируется концентрироваться на инновационных решениях строительства судов и создания продуктов.



Основатель и директор SIDC Group Айварас Карнас утверждает, что Passer является одним из последних партнеров группы в последнее время, который заказывает продукцию у SIDC.



Со сменой акционеров название клайпедской группы компаний меняется на Passer Sidc Group, головная компания будет называться Passer SIDC, она будет действовать под торговым знаком Passer Sidc.



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В прошлом году во всех аэропортах Литвы количество пассажиров и рейсов увеличилось, однако наиболее значительным рост был в Каунасском и Палангском аэропорта. Компания-оператор трех аэропортов Lietuvos oro uostai прогнозирует, что в этом году пассажиропоток увеличится на 6%.



Как утверждает глава отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас, в прошлом году наиболее впечатляющим был рост в Каунасском аэропорту – пассажиропоток вырос на 15% до 1,1 млн.



"Такой темп роста самый высокий не только в Литве, но и во всем регионе. По темпам увеличения пассажиропотока Каунас обогнал Рижский, Таллинский и Варшавский аэропорты. Этому в наибольшей степени способствовали новые рейсы в германские города Кельн и Нюрнберг, а также начало осуществления впервые в истории аэропорта чартерных рейсов", – отметил в сообщении А. Стиклюнас.



Количество рейсов в Каунасском аэропорту в прошлом году выросло на 5% до 9,9 тысяч.



В Вильнюсском аэропорту число рейсов увеличилось на 1% до 47,4 тыс, а пассажиров – на 2% до 5 миллионов. В прошлом году в Палангском аэропорту количество рейсов выросло на 12% до 5,2 тыс., а пассажиров – на 7% до 338 тысяч.



Количество грузов, обслуженных в трех аэропортах страны за год, выросло на 7% до 17,2 тыс. тонн. Вильнюсский аэропорт обслужил 14 тыс. тонн, Каунасский – более 3 тыс. тонн, а Палангский – 0,06 тонны грузов.



В этом году Lietuvos oro uostai планирует увеличить общий пассажиропоток до 6,9 млн, что на 6% больше, чем в прошлом году.



В сеть Lietuvos oro uostai входят три аэропорта страны: Вильнюсский, Каунасский и Палангский. В 2019 году вместе они обслужили 6,5 млн пассажиров и 62 тыс. рейсов. Во время текущего зимнего летного сезона 15 авиакомпаний предлагают прямые регулярные рейсы по 76 направлениям в 51 город в 26 странах.



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Компания оборонной отрасли американского капитала NBC Security, которая учредила в Литве компанию Baltic Defense Industrie, открыла новый офис в Каунасе, а в будущем планирует построить в Литве завод, на котором будет производиться продукция для оборонных и правоохранительных ведомств по всеми миру, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.



По словам главы NBC Security Насера Бензекри, Литва заинтересовала компанию еще в 2004 году, когда страна вступила в Евросоюз.



Он отметил, что решение было принято по причине благоприятного климата для развития бизнеса в стране, всесторонней помощи правительственных организаций и сотрудничеству с ними.



Глава Investuok Lietuvoje Мантас Катинас добавил, что выбор NBC Security демонстрирует, что у Литвы есть потенциал развития оборонной индустрии.



"Особо важно доверие и веря инвесторов, а решение NBC Security заниматься производством в оборонной сфере сигнализирует о том, что у Литвы есть потенциал развития этой нишевой оборонной промышленности", – отметил в пресс-релизе М. Катинас.



В ближайшие три года NBC Security планирует трудоустроить в Литве до 30 человек, а с расширением объема продуктов возможно и принятие большего числа работников.



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Верховный суд Литвы (ВСЛ) не будет рассматривать жалобу государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai и ее дочернего предприятия LG Cargo по поводу неблагоприятного решения суда более низкой инстанции о конкурсе закупки вагонов на сумму в 30 млн евро.



LG Cargo и Lietuvos gelezinkeliai также просили остановить реализацию спорного постановления и рассмотрение дела, а также обратиться в Суд справедливости Евросоюза (ССЕС) за преюдициальным решением, однако ВСЛ отказался принимать кассационную жалобу компаний.



"Аргументы кассационной жалобы не обосновывают необоснованность применения судами правовых норм и их нарушения, расходятся с применением и практикой толкования ССЕС и ВСЛ, и уже только по этой причине дело могло быть рассмотрено неправильно", – говорится в постанволении ВСЛ, принятом 28 января.



В нем также акцентируется, что в кассационной жалобе не указана правовая проблема, которая должна бы послужить прецедентом в смысле толкования и применения права.



В декабре прошлого года Апелляционный суд Литвы оставил в силе не измененным постановление Вильнюсского окружного суда от 18 октября – последний удовлетворил иск эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Baltija и указал прекратить закрытый конкурс закупки товарных вагонов на сумму более чем 30 млн евро. Суд счел, что компания должна была публично объявлять конкурс на закупку запасных частей вагонов, и что LG Cargo должна считаться закупающей организацией.



Жалобу в суд на конкурс закупки вагонов подала исключенная из конкурсов государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai эстонская Skinest Baltija. В судах она также оспаривает закрытый конкурс Вильнюсского локомотивного ремонтного депо Vilniaus lokomotyvu remonto depas (VLRD), находящегося в управлении государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, на закупку запасных частей вагонов. 24 января Литовский апелляционный суд (ЛАС) констатировал, что этот закрытый конкурс также должен быть остановлен.



В июне прошлого года Служба публичных закупок (СПЗ) заявила, что дочерние компании Lietuvos gelezinkeliai: LG Cargo, Gelezinkelio tiesimo centras (GTC) и VLRD должны считаться закупающими организациями – из закупки должны публиковаться в соответствии с законом о публичных закупках. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии