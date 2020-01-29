ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 29.01.2020 🔊 Воспроизвести



Афганская загадка, Джонсон с прибором, неВинное потепление



В понедельник, 27 января, информагентства сообщили, что в Афганистане потерпел крушение американский военный самолёт Bombardier E‑11A. Скупая новостная строчка быстро бы забылась, если бы к этой новости через некоторое время не последовало продолжение, подогревшее интерес.



“Самолёт, упавший в провинции Газни, был сбит талибами, но Пентагон отказывается это признать”, — сообщила британская The Daily Mail.



Ещё через сутки в эфир вышла “третья серия” этого блокбастера, в которой обозначилось новое действующее лицо — Иран. Тегеранское издание Iran Front Page, которое согласно содержанию и тематике корректно было бы перевести на русский, как “Боевой листок Ирана”, уведомило читателей: “Убийца генерала Касема Сулеймани уничтожен”. В понедельник, 27 января, информагентства сообщили, что в Афганистане потерпел крушение американский военный самолёт Bombardier E‑11A. Скупая новостная строчка быстро бы забылась, если бы к этой новости через некоторое время не последовало продолжение, подогревшее интерес.“Самолёт, упавший в провинции Газни, был сбит талибами, но Пентагон отказывается это признать”, — сообщила британская The Daily Mail.Ещё через сутки в эфир вышла “третья серия” этого блокбастера, в которой обозначилось новое действующее лицо — Иран. Тегеранское издание Iran Front Page, которое согласно содержанию и тематике корректно было бы перевести на русский, как “Боевой листок Ирана”, уведомило читателей: “Убийца генерала Касема Сулеймани уничтожен”.



Ой-вей, Huawei



Как бы ни убеждали мир западные средства массовой информации, что Дональд Трамп и Борис Джонсон — два сапога пара, иногда мнения у этих больших любителей нестандартных политических ходов, эпатажа и самопиара всё же не совпадают. Принятие правительством Великобритании решения допустить китайского коммуникационного гиганта Huawei к созданию британской сети 5G Белый дом “сильно разочаровало”.



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Британский принц и наследники Гувера



“Обвинение и ФБР хотели бы допросить принца Эндрю по делу Джеффри Эпштейна. На настоящий момент сотрудничество [отпрыска британской королевской семьи] со следствием находится на нулевом уровне”, — заявил федеральный прокурор США в Манхэттене Джеффри Берман.



Принц Эндрю сложил королевские полномочия из-за секс-скандала — после ареста американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого уличили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, пошли слухи о том, что сын королевы Елизаветы II тоже обращался к высокопоставленному сутенёру с некоторыми щекотливыми просьбами.



Подробнее на FITZROY * * *Как бы ни убеждали мир западные средства массовой информации, что Дональд Трамп и Борис Джонсон — два сапога пара, иногда мнения у этих больших любителей нестандартных политических ходов, эпатажа и самопиара всё же не совпадают. Принятие правительством Великобритании решения допустить китайского коммуникационного гиганта Huawei к созданию британской сети 5G Белый дом “сильно разочаровало”.* * *“Обвинение и ФБР хотели бы допросить принца Эндрю по делу Джеффри Эпштейна. На настоящий момент сотрудничество [отпрыска британской королевской семьи] со следствием находится на нулевом уровне”, — заявил федеральный прокурор США в Манхэттене Джеффри Берман.Принц Эндрю сложил королевские полномочия из-за секс-скандала — после ареста американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого уличили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, пошли слухи о том, что сын королевы Елизаветы II тоже обращался к высокопоставленному сутенёру с некоторыми щекотливыми просьбами. fitzroymag.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 99 раз Комментарии