В Вильнюсе – первое заседание литовско-польского Совета министров по обороне 🔊 Воспроизвести kam.lt



В среду в Вильнюсе проходит первое заседание Совета министров обороны Литвы и Польши, на нем обсуждается оборона так называемого Сувалкского коридора, противовоздушная оборона.



Литовский и польский министры обороны Раймундас Кароблис и Мариуш Блашчик обсудят конкретные действия по укреплению региональной безопасности, сообщило оборонное ведомство Литвы.



По его сообщению, пройдут консультации по сотрудничеству военных сил в обеспечении обороноспособности "Сувалкского коридора", по возможностям интеграции национальных систем контроля и обороны воздушного пространства и по стремлению сохранить непрерывное пребывание военных США в регионе.



"Сувалкский коридор" - это участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке - с Белоруссией. В случае войны его захват лишит союзников по НАТО сухопутного пути в Балтийские страны. Литовский и польский министры обороны Раймундас Кароблис и Мариуш Блашчик обсудят конкретные действия по укреплению региональной безопасности, сообщило оборонное ведомство Литвы.По его сообщению, пройдут консультации по сотрудничеству военных сил в обеспечении обороноспособности "Сувалкского коридора", по возможностям интеграции национальных систем контроля и обороны воздушного пространства и по стремлению сохранить непрерывное пребывание военных США в регионе."Сувалкский коридор" - это участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке - с Белоруссией. В случае войны его захват лишит союзников по НАТО сухопутного пути в Балтийские страны. Министры также намерены подписать коммюнике, в котором закрепят сферы более тесного сотрудничества двух стран.



Командующие вооруженными силами (ВС) Литвы и Польши планируют подписать акт присоединения литовской Бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas ("Железный волк") и 15-ой механизированной бригады Польши к Штабу Северо-восточной дивизии. Этим документом будет закреплено стремление двух страны проводить военные учения и действовать совместно в обороне "Сувалкского коридора".



Минобороны отмечает, что присоединение бригады Gelezinis Vilkas к Штабу Северо-восточной дивизии откроет более широкие возможности для обучения и учений по обеспечению надлежащей готовности бригады к действиям в составе дивизии. Одновременно это установит лучшую связь с Польшей в оборонной сфере.



Совет министров обороны Литвы и Польши проводится в рамках реализации декларации президентов двух государств о партнерстве в оборонной сфере, подписанной в феврале прошлого года. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, министры, планы, нато, оборона — статья прочитана 190 раз Комментарии