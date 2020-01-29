Комитет сейма Литвы, расследующий связи И. Розовой, опрашивает политиков 🔊 Воспроизвести



В среду Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы, проводящий расследование связей парламентария Ирины Розовой с российскими дипломатами, продолжает опрос политиков.



"Комитет продолжает расследование, состоится закрытое заседание, мы приглашаем И. Дегутене, В, Гядвилас, Ю. Бернатониса, премьера и министра иностранных дел. Премьер и министры ответили на вопросы в письменной форме, все прочие обещали участвовать", – сказал BNS глава КНБО, "агарарий" Дайнюс Гайжаускас.



По его словам, опросы пройдут на закрытом заседании, поскольку речь пойдет о секретной информации, которую получали занимавшие и занимающие руководящие посты.



Консерватор Ирена Дегутене приглашена как бывшая глава парламента, также и Видас Гядвилас, "социал-трудовик" Юозас Бернатонис в качестве бывшего министра юстиции и нынешнего главы Комитета сейма по иностранным делам. В среду Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы, проводящий расследование связей парламентария Ирины Розовой с российскими дипломатами, продолжает опрос политиков."Комитет продолжает расследование, состоится закрытое заседание, мы приглашаем И. Дегутене, В, Гядвилас, Ю. Бернатониса, премьера и министра иностранных дел. Премьер и министры ответили на вопросы в письменной форме, все прочие обещали участвовать", – сказал BNS глава КНБО, "агарарий" Дайнюс Гайжаускас.По его словам, опросы пройдут на закрытом заседании, поскольку речь пойдет о секретной информации, которую получали занимавшие и занимающие руководящие посты.Консерватор Ирена Дегутене приглашена как бывшая глава парламента, также и Видас Гядвилас, "социал-трудовик" Юозас Бернатонис в качестве бывшего министра юстиции и нынешнего главы Комитета сейма по иностранным делам. "Будут задаваться вопросы о тех периодах, когда они были у власти, получали засекреченную информацию", – сказал Д. Гайжаускас.



В сейме проводится расследование относительно того, что связи И. Розовой могли представлять угрозу для национальной безопасности. Расследование проводит КНБО на правах специальной комиссии.



Инициатива провести парламентское расследование в связи с сокрытием И. Розовой ее контактов с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер сейма В. Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация не предоставлять И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией.



В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Русскому альянсу, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.



Сама Розова считает, что её контакты с российскими дипломатами не были личными, и потому ей не нужно было указывать их в вопроснике ДГБ.



Парламентское расследование также охватит действия политиков, располагавших информацией о Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами Сейма после прочтения материала об И.Розовой.



Комитет также должен будет проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности (ДГБ ) секретная информация, "не использовалась ли она в личных политических или иных целях, что ставит под угрозу национальную безопасность".



На этой неделе в сейме собраны подписи в поддержку начала импичмента в отношении И. Розовой.



В сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, входящей в правящую коалицию.



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Лидер входящего в правящую коалицию Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы (СКЗЛ, "аграриев") Рамунас Карбаускис видит основания для начала процедуры импичмента в отношении депутата сейма Ирины Розовой в связи со связями с российскими дипломатами.



"Я считаю, что, если будет сформирована комиссия по импичменту, то она все равно должна прийти к тем выводам, которые сейчас обсуждаются в Комитете по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма. Одно другому не мешает", – сказал Р. Карбаускис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.



Он сказал, что подписался под предложением импичмента, поскольку в противном случае оппозиция обвинила бы его в защите И. Розвой.



"Здесь никто никого не защищает, нужно выяснить, все должно быть законно, справедливо. Если есть нарушения, то человек должен за это ответить", – сказал Р. Карбаускис.



"Я вижу основания. Этот случай очень похож на случай с Миндаугасом Бастисом", – сказал лидер "аграрирев".



Все же он также подчеркнул, что важен и вопрос о том, почему в ситуации с И. Розовой ничего не предпринял знавший о ней спикер сейма и представители оппозиционных консерваторов.



"У меня были подозрения в том, что они пытались тянуть это дело, чтобы как можно ближе к выборам использовать это против правящего большинства, против Избирательной акции поляков. Просто порекламироваться за этот счет", – утверждает Р. Карбаускис. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: форум, импичмент, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии