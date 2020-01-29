Россиянина избрали вице-спикером ПАСЕ 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Доминик Бутен



Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает



За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.



"Отстаивает интересы России"



Избрание Петра Толстого на пост вице-президента ПАСЕ позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Спикер нижней палаты парламента отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках. Он напомнил, что "в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации".



Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян восстановили в полном объеме. Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает РИА Новости За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.Избрание Петра Толстого на пост вице-президента ПАСЕ позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Спикер нижней палаты парламента отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках. Он напомнил, что "в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации".Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян восстановили в полном объеме. РИА Новости Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, резолюция, ПАСЕ, избрание, вице-спикер, Толстой — статья прочитана 236 раз Комментарии