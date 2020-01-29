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Россиянина избрали вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает РИА Новости.
За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.
"Отстаивает интересы России"
Избрание Петра Толстого на пост вице-президента ПАСЕ позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы России на международных площадках. Он напомнил, что "в прошлом году Петр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению наших полномочий в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации".
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян восстановили в полном объеме.
РИА Новости
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«Я очень рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблее отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес», — сказал Толстой. В этот момент в зале неизвестный начал кричать: «Террористическое российское государство!»
«Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии», — отметил Толстой. После этого кричавшего выдворили из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, а Толстой продолжил свое выступление.
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