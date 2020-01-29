Жительница Украины возмутилась фильму на русском языке, и её высадили из автобуса 🔊 Воспроизвести



Украинская компания-перевозчик была "шокирована" произошедшим и очень недовольна поступком шофёра.



Украинский волонтёр Ярина Черноуз пожаловалась на водителя междугороднего автобуса, который отказался выключить фильм на русском языке. Об этом она написала на своей странице в



Вместо того чтобы включить другое кино, водитель предложил узнать мнение большинства пассажиров. По словам девушки, почти все люди промолчали. Только одна женщина неожиданно закричала, назвав Черноуз и её подругу "убийцами, которые ездят на войну".



В сообщении девушка объяснила свою просьбу тем, что она как раз на тот момент возвращалась с похорон своего молодого человека. Автобус следовал из Луцка в Киев.



В результате водитель высадил Черноуз и её подругу, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино".



Позднее компания Winew, которой принадлежит автобус, заявила в "Фейсбуке", что "шокирована поступком водителя", и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами. Украинская компания-перевозчик была "шокирована" произошедшим и очень недовольна поступком шофёра.Украинский волонтёр Ярина Черноуз пожаловалась на водителя междугороднего автобуса, который отказался выключить фильм на русском языке. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке" , сообщает ЛАЙФ Вместо того чтобы включить другое кино, водитель предложил узнать мнение большинства пассажиров. По словам девушки, почти все люди промолчали. Только одна женщина неожиданно закричала, назвав Черноуз и её подругу "убийцами, которые ездят на войну".В сообщении девушка объяснила свою просьбу тем, что она как раз на тот момент возвращалась с похорон своего молодого человека. Автобус следовал из Луцка в Киев.В результате водитель высадил Черноуз и её подругу, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино".Позднее компания Winew, которой принадлежит автобус, заявила в "Фейсбуке", что "шокирована поступком водителя", и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами. life.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура География: Украина — статья прочитана 193 раза Комментарии