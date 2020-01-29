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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Жительница Украины возмутилась фильму на русском языке, и её высадили из автобуса
Украинская компания-перевозчик была "шокирована" произошедшим и очень недовольна поступком шофёра.
Украинский волонтёр Ярина Черноуз пожаловалась на водителя междугороднего автобуса, который отказался выключить фильм на русском языке. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке", сообщает ЛАЙФ.
Вместо того чтобы включить другое кино, водитель предложил узнать мнение большинства пассажиров. По словам девушки, почти все люди промолчали. Только одна женщина неожиданно закричала, назвав Черноуз и её подругу "убийцами, которые ездят на войну".
В сообщении девушка объяснила свою просьбу тем, что она как раз на тот момент возвращалась с похорон своего молодого человека. Автобус следовал из Луцка в Киев.
В результате водитель высадил Черноуз и её подругу, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино".
Позднее компания Winew, которой принадлежит автобус, заявила в "Фейсбуке", что "шокирована поступком водителя", и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами.
life.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура
География: Украина
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