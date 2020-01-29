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Премьер-министр Баварии накануне встречи с Путиным поддержал санкции против России

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер


Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер считает, что западные санкции в отношении Кремля показали свою действенность. Вместе с тем Германия должна оставаться в контакте с Россией, сообщает DW.

Премьер-министр Баварии, председатель входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) накануне своего визита в Москву подтвердил целесообразность сохранения западных санкций против России. "Санкции продемонстрировали свою действенность, и было бы ошибочным просто сказать сейчас, что все опять хорошо", - заявил он во вторник, 28 января. Вместе с тем, подчеркнул Зёдер, Германия должна оставаться в контакте с Россией, важен любой маленький шаг, чтобы защищать позицию федерального правительства.
В ходе своего визита в Москву Зёдер впервые в качестве премьер-министра Баварии встретится 29 января с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он пообщается с мэром Москвы Сергеем Собяниным, представителями гражданского общества, а также возложит венок к могиле Неизвестного солдата и посетит воинское кладбище.

В поездке Маркуса Зёдера сопровождают председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) и руководитель канцелярии главы земельного правительства Баварии Флориан Херман (Florian Hermann).
dw.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Германия, Россия, премьер, Путин, санкции, Европа, бавария
География: Россия
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добавлена вчера, 28 января, 20:00

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