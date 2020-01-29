Премьер-министр Баварии накануне встречи с Путиным поддержал санкции против России 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер



Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер считает, что западные санкции в отношении Кремля показали свою действенность. Вместе с тем Германия должна оставаться в контакте с Россией, сообщает



Премьер-министр Баварии, председатель входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) накануне своего визита в Москву подтвердил целесообразность сохранения западных санкций против России. "Санкции продемонстрировали свою действенность, и было бы ошибочным просто сказать сейчас, что все опять хорошо", - заявил он во вторник, 28 января. Вместе с тем, подчеркнул Зёдер, Германия должна оставаться в контакте с Россией, важен любой маленький шаг, чтобы защищать позицию федерального правительства. Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер считает, что западные санкции в отношении Кремля показали свою действенность. Вместе с тем Германия должна оставаться в контакте с Россией, сообщает DW Премьер-министр Баварии, председатель входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) накануне своего визита в Москву подтвердил целесообразность сохранения западных санкций против России. "Санкции продемонстрировали свою действенность, и было бы ошибочным просто сказать сейчас, что все опять хорошо", - заявил он во вторник, 28 января. Вместе с тем, подчеркнул Зёдер, Германия должна оставаться в контакте с Россией, важен любой маленький шаг, чтобы защищать позицию федерального правительства. В ходе своего визита в Москву Зёдер впервые в качестве премьер-министра Баварии встретится 29 января с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он пообщается с мэром Москвы Сергеем Собяниным, представителями гражданского общества, а также возложит венок к могиле Неизвестного солдата и посетит воинское кладбище.



В поездке Маркуса Зёдера сопровождают председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) и руководитель канцелярии главы земельного правительства Баварии Флориан Херман (Florian Hermann). dw.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, премьер, Путин, санкции, Европа, бавария География: Россия — статья прочитана 154 раза Комментарии