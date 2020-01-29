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На Украине аферисты выпустили в продажу фейковые вакцины от коронавируса
Украинские мошенники решили нажиться на доверчивости соотечественников и теме нового "китайского" коронавируса, разместив объявление о продаже вакцины от опасной болезни. Одна из таких рекламных публикаций была размещена на сайте интернет-объявлений olx.ua, передаёт ЛАЙФ со ссылкой на "РБК-Украина".
Согласно описанию товара, "вакцина" против "китайского" штамма была разработана лучшими учёными из Израиля. При этом в тексте мошенники также решили запугать украинцев тем, что вирус якобы уже добрался в страну из КНР.
Отметим, что владелец объявления проживает в Харькове и хочет за чудо-препарат 2500 гривен (100 долларов США).
Напомним, что вспышка нового коронавируса зафиксирована в китайском городе Ухань. К настоящему моменту известно о 106 погибших и 4515 заражённых, заболевание может продолжить эволюционировать.
Ранее случаи заражения вирусом были зафиксированы в Гонконге, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Германии и других странах. Однако на Украине и в России пока ни одного случая заболевания не зарегистрировано.
life.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
География: Украина
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