На Украине аферисты выпустили в продажу фейковые вакцины от коронавируса 🔊 Воспроизвести Скриншот © olx.ua



Украинские мошенники решили нажиться на доверчивости соотечественников и теме нового "китайского" коронавируса, разместив объявление о продаже вакцины от опасной болезни. Одна из таких рекламных публикаций была размещена на сайте интернет-объявлений olx.ua, передаёт



Согласно описанию товара, "вакцина" против "китайского" штамма была разработана лучшими учёными из Израиля. При этом в тексте мошенники также решили запугать украинцев тем, что вирус якобы уже добрался в страну из КНР.



Отметим, что владелец объявления проживает в Харькове и хочет за чудо-препарат 2500 гривен (100 долларов США).



Напомним, что вспышка нового коронавируса зафиксирована в китайском городе Ухань. К настоящему моменту известно о 106 погибших и 4515 заражённых, заболевание может продолжить эволюционировать.



Ранее случаи заражения вирусом были зафиксированы в Гонконге, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Германии и других странах. Однако на Украине и в России пока ни одного случая заболевания не зарегистрировано. Украинские мошенники решили нажиться на доверчивости соотечественников и теме нового "китайского" коронавируса, разместив объявление о продаже вакцины от опасной болезни. Одна из таких рекламных публикаций была размещена на сайте интернет-объявлений olx.ua, передаёт ЛАЙФ со ссылкой на "РБК-Украина".Согласно описанию товара, "вакцина" против "китайского" штамма была разработана лучшими учёными из Израиля. При этом в тексте мошенники также решили запугать украинцев тем, что вирус якобы уже добрался в страну из КНР.Отметим, что владелец объявления проживает в Харькове и хочет за чудо-препарат 2500 гривен (100 долларов США).Напомним, что вспышка нового коронавируса зафиксирована в китайском городе Ухань. К настоящему моменту известно о 106 погибших и 4515 заражённых, заболевание может продолжить эволюционировать.Ранее случаи заражения вирусом были зафиксированы в Гонконге, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Германии и других странах. Однако на Украине и в России пока ни одного случая заболевания не зарегистрировано. life.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, Китай, вирус, Аферисты, пандемия География: Украина — статья прочитана 46 раз Комментарии