СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков 🔊 Воспроизвести Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин © Сергей Фадеичев/ТАСС



Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам



"При принятии решения о рассекречивании того или иного советского или российского разведчика, выполнявшего свои задания в нелегальных условиях, мы исходим с позиций обеспечения безопасности разведывательной деятельности. Принято решение о рассекречивании имен семи сотрудников советской и российской разведки", - сказал он. Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам ТАСС во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."При принятии решения о рассекречивании того или иного советского или российского разведчика, выполнявшего свои задания в нелегальных условиях, мы исходим с позиций обеспечения безопасности разведывательной деятельности. Принято решение о рассекречивании имен семи сотрудников советской и российской разведки", - сказал он. По словам Нарышкина, будут рассекречены имена Героя России Юрия Шевченко, Героя Советского Союза Евгения Кима, Героя Советского Союза Михаила Васенкова, Героя России Виталия Нетыксы и его супруги Тамары Нетыксы, которые работали вместе.



"Еще один наш выдающийся разведчик-нелегал Владимир Иосифович Лохов, который ушел от нас в 2002 году, а также Виталий Алексеевич Нуйдин, который также ушел из жизни, он работал в паре со своей женой", - отметил глава СВР.



Нарышкин уточнил, что информация о каждом разведчике будет обнародоваться постепенно. "Мы о них будем постепенно рассказывать, шаг за шагом. Сначала на сайте пресс-службы СВР будут размещены краткие данные, а потом мы посвятим этим героям больше времени в средствах массовой информации, на телевидении", - добавил он. ТАСС Категории: политика, общество, история Ключевые слова: разведчики, архивы, СВР География: Россия — статья прочитана 171 раз Комментарии