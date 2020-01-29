Главная >> Новости >> политика, общество, история >> СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин © Сергей Фадеичев/ТАСС


Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам ТАСС во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"При принятии решения о рассекречивании того или иного советского или российского разведчика, выполнявшего свои задания в нелегальных условиях, мы исходим с позиций обеспечения безопасности разведывательной деятельности. Принято решение о рассекречивании имен семи сотрудников советской и российской разведки", - сказал он.
По словам Нарышкина, будут рассекречены имена Героя России Юрия Шевченко, Героя Советского Союза Евгения Кима, Героя Советского Союза Михаила Васенкова, Героя России Виталия Нетыксы и его супруги Тамары Нетыксы, которые работали вместе.

"Еще один наш выдающийся разведчик-нелегал Владимир Иосифович Лохов, который ушел от нас в 2002 году, а также Виталий Алексеевич Нуйдин, который также ушел из жизни, он работал в паре со своей женой", - отметил глава СВР.

Нарышкин уточнил, что информация о каждом разведчике будет обнародоваться постепенно. "Мы о них будем постепенно рассказывать, шаг за шагом. Сначала на сайте пресс-службы СВР будут размещены краткие данные, а потом мы посвятим этим героям больше времени в средствах массовой информации, на телевидении", - добавил он.
ТАСС
Категории: политика, общество, история
Ключевые слова: разведчики, архивы, СВР
География: Россия
статья прочитана 171 раз
добавлена сегодня, 29 января, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка