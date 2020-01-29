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В очаге коронавируса в китайском Ухане находятся два гражданина Литвы СМИ



Два гражданина Литвы зарегистрировали свое местонахождение в китайском городе Ухане, который является очагом коронавируса, сообщил во вторник портал новостей 15min.lt.

"Об одном было сообщено еще вчера, а о втором мы узнали во вторник. Посольство с ними связалось и общалось. Мы поддерживаем связь и далее будем ее поддерживать", – сообщила порталу представитель МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене.

В Ухане и ряде других городов центральной провинции Хубэй объявлен карантин.

МИД Литвы в понедельник рекомендовал гражданам Литвы временно не ездить в Китай, пока не будет обуздано распространение вируса.

В целом, по данным МИД, в Китае находятся около 300 граждан Литвы.

МИД призвал всех находящихся в этой стране граждан Литвы зарегистрироваться в системе регистрации поездок министерства по адресу https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 января, 11:20

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