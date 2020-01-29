В Польше осквернён мавзолей красноармейцев 🔊 Воспроизвести Акт вандализма в польском городе Гнезно. Иллюстрация: gniezno.24.com



«Убийцы», «Сброд», «Смерть врагам отчизны» — такие лозунги появились 27 января на мавзолее, посвящённом воинам Красной армии в городе Гнезно — первой столице Польши, сообщает



Оскорбительные лозунги, написанные белой краской, были нанесены на мавзолей, который расположен на городском кладбище в Гнезно. Надписи понятны и без перевода на русский язык:



«Zabójcy», «Zbrodi», «Śmierć wrogom ojczyzny».



По данным портала gniezno.24.com, вандалы оставили рядом орудие преступления — контейнер с краской. В полиции заявили, что ищут злоумышленников. EADaily уточняет, что в Гнезно в 58-ми могилах похоронено в общей сложности 411 красноармейцев. «Убийцы», «Сброд», «Смерть врагам отчизны» — такие лозунги появились 27 января на мавзолее, посвящённом воинам Красной армии в городе Гнезно — первой столице Польши, сообщает EADaily Оскорбительные лозунги, написанные белой краской, были нанесены на мавзолей, который расположен на городском кладбище в Гнезно. Надписи понятны и без перевода на русский язык:«Zabójcy», «Zbrodi», «Śmierć wrogom ojczyzny».По данным портала gniezno.24.com, вандалы оставили рядом орудие преступления — контейнер с краской. В полиции заявили, что ищут злоумышленников. EADaily уточняет, что в Гнезно в 58-ми могилах похоронено в общей сложности 411 красноармейцев.



«Позор моему городу. Первая столица Польши…»



Другие комментарии таковы:



«Это сделали мрази при поддержке «ПиС» (правящая в Польше партия. — EADaily), «Антироссийская пропаганда забирает на себя дебилов, нет недостатка в пустых убогих головах», «Это делают украинцы, которые живут в Польше».



Напомним, город Гнезно в X веке был столицей т. н. древнепольского государства. В 1939 году он был оккупирован Третьим рейхом и переименован в Гнезен. В советской историографии Гнезно известен, прежде всего, фронтовой фотографией здания кафе, где на двери написано по-немецки: «Für Polen Zutritt verboten» («Полякам вход воспрещён»). Город был освобождён воинами Красной армии 21 января 1945 года во время Варшавско-Познанской наступательной операции.



«Полякам вход воспрещён». Гнезен, 1945 г. Польские пользователи в «Фейсбуке» с осуждением отнеслись к акту вандализма. Например, пользователь Ярек Зволенкевич из Гнезно написал:«Позор моему городу. Первая столица Польши…»Другие комментарии таковы:«Это сделали мрази при поддержке «ПиС» (правящая в Польше партия. — EADaily), «Антироссийская пропаганда забирает на себя дебилов, нет недостатка в пустых убогих головах», «Это делают украинцы, которые живут в Польше».Напомним, город Гнезно в X веке был столицей т. н. древнепольского государства. В 1939 году он был оккупирован Третьим рейхом и переименован в Гнезен. В советской историографии Гнезно известен, прежде всего, фронтовой фотографией здания кафе, где на двери написано по-немецки: «Für Polen Zutritt verboten» («Полякам вход воспрещён»). Город был освобождён воинами Красной армии 21 января 1945 года во время Варшавско-Познанской наступательной операции. eadaily.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: захоронения, памятники, вандализм, соввоины География: Польша — статья прочитана 135 раз Комментарии