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В Польше осквернён мавзолей красноармейцев

Акт вандализма в польском городе Гнезно. Иллюстрация: gniezno.24.com


«Убийцы», «Сброд», «Смерть врагам отчизны» — такие лозунги появились 27 января на мавзолее, посвящённом воинам Красной армии в городе Гнезно — первой столице Польши, сообщает EADaily.

Оскорбительные лозунги, написанные белой краской, были нанесены на мавзолей, который расположен на городском кладбище в Гнезно. Надписи понятны и без перевода на русский язык:

«Zabójcy», «Zbrodi», «Śmierć wrogom ojczyzny».

По данным портала gniezno.24.com, вандалы оставили рядом орудие преступления — контейнер с краской. В полиции заявили, что ищут злоумышленников. EADaily уточняет, что в Гнезно в 58-ми могилах похоронено в общей сложности 411 красноармейцев.
Польские пользователи в «Фейсбуке» с осуждением отнеслись к акту вандализма. Например, пользователь Ярек Зволенкевич из Гнезно написал:

«Позор моему городу. Первая столица Польши…»

Другие комментарии таковы:

«Это сделали мрази при поддержке «ПиС» (правящая в Польше партия. — EADaily), «Антироссийская пропаганда забирает на себя дебилов, нет недостатка в пустых убогих головах», «Это делают украинцы, которые живут в Польше».

Напомним, город Гнезно в X веке был столицей т. н. древнепольского государства. В 1939 году он был оккупирован Третьим рейхом и переименован в Гнезен. В советской историографии Гнезно известен, прежде всего, фронтовой фотографией здания кафе, где на двери написано по-немецки: «Für Polen Zutritt verboten» («Полякам вход воспрещён»). Город был освобождён воинами Красной армии 21 января 1945 года во время Варшавско-Познанской наступательной операции.

«Полякам вход воспрещён». Гнезен, 1945 г.
eadaily.com
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: захоронения, памятники, вандализм, соввоины
География: Польша
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добавлена сегодня, 29 января, 09:00

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