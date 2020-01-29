Болгария отказывается от российского газа в пользу СПГ из США 🔊 Воспроизвести



Правительство Болгарии планирует частично отказаться от российского газа. 100% голубого топлива, потребляемого этой страной, поступает исключительно из РФ.



София приняла решение сократить поставки российского газа и начать искать новых поставщиков, тем самым уменьшив зависимость от Москвы. В настоящее время сто процентов этого сырья поступает из РФ, заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, сообщает



“Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны”, — сказала высокопоставленный чиновник, подчеркнув, что уже к концу текущего года около половины потребления данного ресурса в стране будет диверсифицировано. Правительство Болгарии планирует частично отказаться от российского газа. 100% голубого топлива, потребляемого этой страной, поступает исключительно из РФ.София приняла решение сократить поставки российского газа и начать искать новых поставщиков, тем самым уменьшив зависимость от Москвы. В настоящее время сто процентов этого сырья поступает из РФ, заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, сообщает РД со ссылкой на Interfax.“Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны”, — сказала высокопоставленный чиновник, подчеркнув, что уже к концу текущего года около половины потребления данного ресурса в стране будет диверсифицировано. Стоит отметить, что страна планирует закупать сжиженный природный газ, в том числе из США и Азербайджана. С чем связано такое решение, до конца непонятно, ведь топливо от этих государства обойдется Софии в разы дороже, нежели российский газ. Стоит отметить, что с первого января текущего года Болгария официально начала получать российский газ по “Турецкому потоку” в обход Украины.



Ранее сообщалось, что власти Болгарии готовы обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из "Турецкого потока" уже с первого января текущего года. Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин несколько раз был огорчен позицией болгарских властей касаемо “Турецкого потока”. rusdialog.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: Россия, газ, США, СПГ, Болгария — статья прочитана 163 раза Комментарии