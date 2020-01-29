Сейм Литвы завершил внеочередную сессию принятием поправок, связанных с экологией

Во вторник литовский парламент завершил длившуюся почти неделю внеочередную сессию, во время которой были приняты поправки, ужесточающие контроль над загрязнениями.
Внеочередная сессия созывалась 23-30 января, однако после рассмотрения всех внесенных в программу вопросов она завершилась во вторник.
"Во время внеочередной сессии все вопросы были рассмотрены, поэтому объявляю внеочередную сессию сейма завершенной", – сказала возглавлявшая заседание вице-спикер Ирена Дягутене.
В ходе внеочередной сессии, созванной после инцидента на клайпедской картонной фабрике, сейм принял поправки к законам, связанные с контролем над загрязняющими выбросами и ужесточением превенции.
Так называемый "Клайпедский пакет" предусматривает отзыв разрешений на выброс загрязнений в окружающую среду для предприятий, если они три раза в год нарушат закон или если как минимум одно нарушение будет продолжаться более полугода. Кроме того, природоохранные ведомства смогут проверять предприятия без предварительного предупреждения в любое время суток.
Увеличиваются штрафы за деятельность без разрешения на загрязнения, дорожают выбросы загрязнений в окружающую среду, это делается с целью поощрения инвестиций в более экологичные технологии.
Проблемы с охраной окружающей среды привлекли к себе внимание после случая со сбросами загрязнений в Куршский залив и пожара на предприятии по переработке покрышек в Алитусе. В последнее время была обнародована информация и о попадании пластика в реку Нерис в Вильнюсе.
В ходе внеочередной сессии правящие также планировали и присягу министра экономики и инноваций, однако президент Гитанас Науседа встретится с претендующим на этот пост кандидатом Лукасом Савицкасом только на следующей неделе.
В данный момент Л. Савицкас является советником премьера Саулюса Сквернялиса по экономическим вопросам и членом Вильнюсского горсовета.
Весенняя сессия сейма начнется 10 марта.
Проблемы с охраной окружающей среды привлекли к себе внимание после случая со сбросами загрязнений в Куршский залив и пожара на предприятии по переработке покрышек в Алитусе. В последнее время была обнародована информация и о попадании пластика в реку Нерис в Вильнюсе.
В ходе внеочередной сессии правящие также планировали и присягу министра экономики и инноваций, однако президент Гитанас Науседа встретится с претендующим на этот пост кандидатом Лукасом Савицкасом только на следующей неделе.
В данный момент Л. Савицкас является советником премьера Саулюса Сквернялиса по экономическим вопросам и членом Вильнюсского горсовета.
Весенняя сессия сейма начнется 10 марта.