Сейм Литвы завершил внеочередную сессию принятием поправок, связанных с экологией 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский парламент завершил длившуюся почти неделю внеочередную сессию, во время которой были приняты поправки, ужесточающие контроль над загрязнениями.



Внеочередная сессия созывалась 23-30 января, однако после рассмотрения всех внесенных в программу вопросов она завершилась во вторник.



"Во время внеочередной сессии все вопросы были рассмотрены, поэтому объявляю внеочередную сессию сейма завершенной", – сказала возглавлявшая заседание вице-спикер Ирена Дягутене.



В ходе внеочередной сессии, созванной после инцидента на клайпедской картонной фабрике, сейм принял поправки к законам, связанные с контролем над загрязняющими выбросами и ужесточением превенции.



Так называемый "Клайпедский пакет" предусматривает отзыв разрешений на выброс загрязнений в окружающую среду для предприятий, если они три раза в год нарушат закон или если как минимум одно нарушение будет продолжаться более полугода. Кроме того, природоохранные ведомства смогут проверять предприятия без предварительного предупреждения в любое время суток. Во вторник литовский парламент завершил длившуюся почти неделю внеочередную сессию, во время которой были приняты поправки, ужесточающие контроль над загрязнениями.Внеочередная сессия созывалась 23-30 января, однако после рассмотрения всех внесенных в программу вопросов она завершилась во вторник."Во время внеочередной сессии все вопросы были рассмотрены, поэтому объявляю внеочередную сессию сейма завершенной", – сказала возглавлявшая заседание вице-спикер Ирена Дягутене.В ходе внеочередной сессии, созванной после инцидента на клайпедской картонной фабрике, сейм принял поправки к законам, связанные с контролем над загрязняющими выбросами и ужесточением превенции.Так называемый "Клайпедский пакет" предусматривает отзыв разрешений на выброс загрязнений в окружающую среду для предприятий, если они три раза в год нарушат закон или если как минимум одно нарушение будет продолжаться более полугода. Кроме того, природоохранные ведомства смогут проверять предприятия без предварительного предупреждения в любое время суток. Увеличиваются штрафы за деятельность без разрешения на загрязнения, дорожают выбросы загрязнений в окружающую среду, это делается с целью поощрения инвестиций в более экологичные технологии.



Проблемы с охраной окружающей среды привлекли к себе внимание после случая со сбросами загрязнений в Куршский залив и пожара на предприятии по переработке покрышек в Алитусе. В последнее время была обнародована информация и о попадании пластика в реку Нерис в Вильнюсе.



В ходе внеочередной сессии правящие также планировали и присягу министра экономики и инноваций, однако президент Гитанас Науседа встретится с претендующим на этот пост кандидатом Лукасом Савицкасом только на следующей неделе.



В данный момент Л. Савицкас является советником премьера Саулюса Сквернялиса по экономическим вопросам и членом Вильнюсского горсовета.



Весенняя сессия сейма начнется 10 марта. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, законы, сессия, вопросы География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии