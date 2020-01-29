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Сейм Литвы завершил внеочередную сессию принятием поправок, связанных с экологией



Во вторник литовский парламент завершил длившуюся почти неделю внеочередную сессию, во время которой были приняты поправки, ужесточающие контроль над загрязнениями.

Внеочередная сессия созывалась 23-30 января, однако после рассмотрения всех внесенных в программу вопросов она завершилась во вторник.

"Во время внеочередной сессии все вопросы были рассмотрены, поэтому объявляю внеочередную сессию сейма завершенной", – сказала возглавлявшая заседание вице-спикер Ирена Дягутене.

В ходе внеочередной сессии, созванной после инцидента на клайпедской картонной фабрике, сейм принял поправки к законам, связанные с контролем над загрязняющими выбросами и ужесточением превенции.

Так называемый "Клайпедский пакет" предусматривает отзыв разрешений на выброс загрязнений в окружающую среду для предприятий, если они три раза в год нарушат закон или если как минимум одно нарушение будет продолжаться более полугода. Кроме того, природоохранные ведомства смогут проверять предприятия без предварительного предупреждения в любое время суток.
Увеличиваются штрафы за деятельность без разрешения на загрязнения, дорожают выбросы загрязнений в окружающую среду, это делается с целью поощрения инвестиций в более экологичные технологии.

Проблемы с охраной окружающей среды привлекли к себе внимание после случая со сбросами загрязнений в Куршский залив и пожара на предприятии по переработке покрышек в Алитусе. В последнее время была обнародована информация и о попадании пластика в реку Нерис в Вильнюсе.

В ходе внеочередной сессии правящие также планировали и присягу министра экономики и инноваций, однако президент Гитанас Науседа встретится с претендующим на этот пост кандидатом Лукасом Савицкасом только на следующей неделе.

В данный момент Л. Савицкас является советником премьера Саулюса Сквернялиса по экономическим вопросам и членом Вильнюсского горсовета.

Весенняя сессия сейма начнется 10 марта.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, законы, сессия, вопросы
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 января, 09:30

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