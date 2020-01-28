Загрузка... Китайский синдром, или все варианты Апокалипсиса ﻿ 🔊 Воспроизвести sandrino | Flickr



Сегодня в Китае умер сотый заболевший пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV (кстати, пора уже придумать всему этому какое-то красивое название типа “Испанки”, а то не произнести же без бумажки). Правда, выздоровело тем временем 60 человек, но вспоминать принято именно об умерших и о том, что вирус может передаваться во время инкубационного периода, что кардинально отличает его от атипичной пневмонии SARS.



Признаюсь, сначала я тоже сильно насторожился. Видео из Ухани выглядело весьма красноречиво, а если учесть, что “в Китае все жители китайцы и сам император китаец”, то степень закрытости информации из Поднебесной именно такая, как захотят сами китайцы во главе с “императором”, то есть товарищем Си. Осуждать за это их рука не поднимется, но строгая дозированность данных сыграла с Китаем плохую штуку — породила кучу домыслов. Сегодня в Китае умер сотый заболевший пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV (кстати, пора уже придумать всему этому какое-то красивое название типа “Испанки”, а то не произнести же без бумажки). Правда, выздоровело тем временем 60 человек, но вспоминать принято именно об умерших и о том, что вирус может передаваться во время инкубационного периода, что кардинально отличает его от атипичной пневмонии SARS.Признаюсь, сначала я тоже сильно насторожился. Видео из Ухани выглядело весьма красноречиво, а если учесть, что “в Китае все жители китайцы и сам император китаец”, то степень закрытости информации из Поднебесной именно такая, как захотят сами китайцы во главе с “императором”, то есть товарищем Си. Осуждать за это их рука не поднимется, но строгая дозированность данных сыграла с Китаем плохую штуку — породила кучу домыслов.



Источник коронавируса в Китае — летучие мыши?



Это сейчас пекинские товарищи осторожно рапортуют о подвижках в работе с вакциной, а ещё год назад с гордостью сообщали, что “в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов и при этом не болеть” они вошли в число мировых лидеров. А изучал сих мышей, не поверите, Уханьский институт вирусологии. Да-да, он расположен именно там, в сердце нынешней эпидемии. Что, как вы понимаете, не может не вызвать некоторых подозрений. Тем более 2019-nCoV на 90% схож с коронавирусом, найденным в организмах летучих мышей, а последних в свою очередь вовсю продавали на рынке морепродуктов в той же Ухани. Чтобы кушать, да.



“We think it is important for the public to have an understanding of the situation as it unfolds, with transparent data sources,” says #HopkinsEngineer @TexasDownUnder.



Track the #CoronavirusOutbreak with this map from @JHUCaSE and @JHUSystems. https://t.co/44ithLx6Or — Johns Hopkins Engineering (@HopkinsEngineer) January 23, 2020



Карта распространения коронавируса в реальном времени | Johns Hopkins University



Подробнее на FITZROY И вот в минувшее воскресенье Daily Mail уже вешает в своей онлайн-версии видеоролик, записанный, якобы, медсестрой из Ухани. Женщина, одетая в защитную маску и спецкостюм, утверждает, что коронавирусом в Китае заражено уже 90 000 человек — в отличие от официальной на тот момент цифры в 1975. Разумеется, состряпать такой ролик, имея под рукой китаянку и защитную маску, ничего не стоит, но почему бы и нет? В конце концов, китайцы очень не любят афишировать свои эпик фейлы. А история с вирусом на такое вполне тянет.Это сейчас пекинские товарищи осторожно рапортуют о подвижках в работе с вакциной, а ещё год назад с гордостью сообщали, что “в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов и при этом не болеть” они вошли в число мировых лидеров. А изучал сих мышей, не поверите, Уханьский институт вирусологии. Да-да, он расположен именно там, в сердце нынешней эпидемии. Что, как вы понимаете, не может не вызвать некоторых подозрений. Тем более 2019-nCoV на 90% схож с коронавирусом, найденным в организмах летучих мышей, а последних в свою очередь вовсю продавали на рынке морепродуктов в той же Ухани. Чтобы кушать, да. Загрузка... fitzroymag.com Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 90 раз Комментарии