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Китайский синдром, или все варианты Апокалипсиса ﻿

sandrino | Flickr


Сегодня в Китае умер сотый заболевший пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV (кстати, пора уже придумать всему этому какое-то красивое название типа “Испанки”, а то не произнести же без бумажки). Правда, выздоровело тем временем 60 человек, но вспоминать принято именно об умерших и о том, что вирус может передаваться во время инкубационного периода, что кардинально отличает его от атипичной пневмонии SARS.

Признаюсь, сначала я тоже сильно насторожился. Видео из Ухани выглядело весьма красноречиво, а если учесть, что “в Китае все жители китайцы и сам император китаец”, то степень закрытости информации из Поднебесной именно такая, как захотят сами китайцы во главе с “императором”, то есть товарищем Си. Осуждать за это их рука не поднимется, но строгая дозированность данных сыграла с Китаем плохую штуку — породила кучу домыслов.
И вот в минувшее воскресенье Daily Mail уже вешает в своей онлайн-версии видеоролик, записанный, якобы, медсестрой из Ухани. Женщина, одетая в защитную маску и спецкостюм, утверждает, что коронавирусом в Китае заражено уже 90 000 человек — в отличие от официальной на тот момент цифры в 1975. Разумеется, состряпать такой ролик, имея под рукой китаянку и защитную маску, ничего не стоит, но почему бы и нет? В конце концов, китайцы очень не любят афишировать свои эпик фейлы. А история с вирусом на такое вполне тянет.

Источник коронавируса в Китае — летучие мыши?

Это сейчас пекинские товарищи осторожно рапортуют о подвижках в работе с вакциной, а ещё год назад с гордостью сообщали, что “в исследованиях иммунных механизмов летучих мышей, позволяющих им длительное время быть переносчиками вирусов и при этом не болеть” они вошли в число мировых лидеров. А изучал сих мышей, не поверите, Уханьский институт вирусологии. Да-да, он расположен именно там, в сердце нынешней эпидемии. Что, как вы понимаете, не может не вызвать некоторых подозрений. Тем более 2019-nCoV на 90% схож с коронавирусом, найденным в организмах летучих мышей, а последних в свою очередь вовсю продавали на рынке морепродуктов в той же Ухани. Чтобы кушать, да.



Карта распространения коронавируса в реальном времени | Johns Hopkins University

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Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия
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добавлена сегодня, 28 января, 19:00

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