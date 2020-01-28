Вручены награды св. Христофора 🔊 Воспроизвести







Уже третий год престижные награды св.Христофора вручаются в столице, когда город празднует свой день рождения. Те, кто посвящает свои идеи, работы, проекты – Вильнюсу, прославляет имя литовской столицы во всём мире, заслуживают самых почётных наград Вильнюса.



В конце прошлой недели в Ратуше мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручил десять статуэток св.Христофора тем горожанам, кто за минувший год наиболее прославился результатами своей деятельности.



Кандидатуры на эту премию предлагали все – простые вильнюсцы, представители бизнеса, общественности, науки и деятели искусства.



«День рождения города как бы кодирует город на дальнейшую жизнь и деятельность. При рождении мы все приносим с собой генетический код. Миллионы людей, когда-либо жившие и работавшие в Вильнюсе, писали и продолжают писать генетический код Вильнюса. Я рад, что события, которые происходят каждый день, меняют город, но этот ген остаётся неизменным. Последние годы были успешными, смелые желания и амбиции превратились в реальность: «оскары» в культуре, раскрытие многовековых секретов, рекордные туристические потоки, «единорог» (предприятие, добившееся оборота в один миллиард евро. – прим. «Обзора») в бизнесе и продолжающий расти интерес к Вильнюсу – всё это ваши успехи, которые продвигают Вильнюс вперёд! Спасибо вам, создатели Вильнюса!», - сказал Р.Шимашюс во время церемонии награждения самых достойных жителей Вильнюса статуэтками св. Христофора. В конце прошлой недели в Ратуше мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручил десять статуэток св.Христофора тем горожанам, кто за минувший год наиболее прославился результатами своей деятельности.Кандидатуры на эту премию предлагали все – простые вильнюсцы, представители бизнеса, общественности, науки и деятели искусства.«День рождения города как бы кодирует город на дальнейшую жизнь и деятельность. При рождении мы все приносим с собой генетический код. Миллионы людей, когда-либо жившие и работавшие в Вильнюсе, писали и продолжают писать генетический код Вильнюса. Я рад, что события, которые происходят каждый день, меняют город, но этот ген остаётся неизменным. Последние годы были успешными, смелые желания и амбиции превратились в реальность: «оскары» в культуре, раскрытие многовековых секретов, рекордные туристические потоки, «единорог» (предприятие, добившееся оборота в один миллиард евро. – прим. «Обзора») в бизнесе и продолжающий расти интерес к Вильнюсу – всё это ваши успехи, которые продвигают Вильнюс вперёд! Спасибо вам, создатели Вильнюса!», - сказал Р.Шимашюс во время церемонии награждения самых достойных жителей Вильнюса статуэтками св. Христофора. Фото пресс-службы Вильнюсского самоуправления Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: награды, статуэтка, св. Христофор — статья прочитана 58 раз Комментарии