Новая организация белорусов - в столичной Ново-Вильне 🔊 Воспроизвести







В актовом зале гимназии "Жарос" города Вильнюса 25 января при полном аншлаге состоялся концерт с участием многочисленных творческих коллективов литовской столицы и гостей из Беларуси - из города Вороново.



Уже в холле на 2-м этаже была создана праздничная обстановка. Выставка под названием "Мы ёсць народам!", подготовленная сотрудниками Государственного музея истории белорусского литературы, ознакомила зрителей с историей создания белорусского государства в период 1917-1919 годы.



Всех посетителей любезно угощали кофе и пирожными. А само мероприятие было посвящено созданию белорусской общественной организации под названием "Вільня". Идея создания новой организации созревала давно. И место своего базирования они выбрали район Ново-Вильни не случайно: ведь здесь проживает очень много выходцев из Беларуси. И сам район не избалован посещением артистами. Уже в холле на 2-м этаже была создана праздничная обстановка. Выставка под названием "Мы ёсць народам!", подготовленная сотрудниками Государственного музея истории белорусского литературы, ознакомила зрителей с историей создания белорусского государства в период 1917-1919 годы.Всех посетителей любезно угощали кофе и пирожными. А само мероприятие было посвящено созданию белорусской общественной организации под названием "Вільня". Идея создания новой организации созревала давно. И место своего базирования они выбрали район Ново-Вильни не случайно: ведь здесь проживает очень много выходцев из Беларуси. И сам район не избалован посещением артистами.



Целью деятельности своей организации они ставят в первую очередь укрепление культурных связей между Литвой и Беларусью, установление дружеских и побратимских отношений между соседними регионами двух стран.



Уже запланировано в ближайшее время организовать несколько ознакомительных экскурсий в столицу Беларуси - город Минск, в ближайшие города Лиду и Гродно. Тем более что введённый не так давно режим безвизового въезда в Гродненскую и Брестскую область делает такую возможность намного проще. А город Лида в 2020 году объявлен культурной столицей Беларуси. Так что будет на что посмотреть и чем заняться.











Ещё одним направлением своей деятельности организаторы новой общины видят возможность участия в организации различных концертов и выставок, чтобы представить искусство Беларуси в Литве, так в обратном направлении.



Гостей и многочисленных зрителей поприветствовали и пожелали плодотворной работы Посол Республики Беларуси в Литве Валерий Барановский, заместитель Председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, руководитель объединения белорусов Литвы Николай Логвин, председатель самоуправления района Ново-Вильня Юрий Гридушко.



Поздравить новую общественную организацию пришли вокальные ансамбли «Зорюшка» (рук. Наталья Грудинскене), «Поющие сердца» (рук.Лилия Рюмина), студия танцев «Фантазия» (рук. и хореограф Инга Гуреева), солисты Катерина Микулец, Наталья Бабельчюс, Грета Караффа, Владимир Рышкевич.











В день памяти Владимира Высоцкого (день рождения поэта как раз было 25 января) его стихи прочитал Борис Шестерников. И этот момент тоже получился символичным: не многие знают, что корни Высоцкого как раз из Беларуси – дед поэта родился в 1889 году в городе Бресте, а их фамилия произошла от названия городка Высокое (рядом с Брестом).



Особенно тепло зрители приветствовали выступление Сергея Шеремета, одного из создателей общины. Он под гитару проникновенно исполнил песню на белорусском языке. Настоящим украшением концерта стало выступление гостей из Беларуси - народного ансамбля "Лявоны" из города Вороново.



Душевную атмосферу праздника на концерте создали ведущие Ольга и Сергей Шабодаловы, которые специально приехали из Висагинаса поддержать земляков. А сам Сергей уже хорошо известен местной публике как исполнитель белорусских песен.



Зрители и участники мероприятия благодарят общественную белорусскую организацию "Вільня" и её председателя Егора Шуваева за прекрасно организованный праздник, желают долгих, плодотворных лет работы и новых интересных, красочных мероприятий.



Фото и видео - Сергей Цыбуля



Инициаторами создания общины выступили Егор Шуваев, Валерий Серёгин, Сергей Шеремет и другие жители города, связанные с соседней страной кровными узами.Целью деятельности своей организации они ставят в первую очередь укрепление культурных связей между Литвой и Беларусью, установление дружеских и побратимских отношений между соседними регионами двух стран.Уже запланировано в ближайшее время организовать несколько ознакомительных экскурсий в столицу Беларуси - город Минск, в ближайшие города Лиду и Гродно. Тем более что введённый не так давно режим безвизового въезда в Гродненскую и Брестскую область делает такую возможность намного проще. А город Лида в 2020 году объявлен культурной столицей Беларуси. Так что будет на что посмотреть и чем заняться.Ещё одним направлением своей деятельности организаторы новой общины видят возможность участия в организации различных концертов и выставок, чтобы представить искусство Беларуси в Литве, так в обратном направлении.Гостей и многочисленных зрителей поприветствовали и пожелали плодотворной работы Посол Республики Беларуси в Литве Валерий Барановский, заместитель Председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович, руководитель объединения белорусов Литвы Николай Логвин, председатель самоуправления района Ново-Вильня Юрий Гридушко.Поздравить новую общественную организацию пришли вокальные ансамбли «Зорюшка» (рук. Наталья Грудинскене), «Поющие сердца» (рук.Лилия Рюмина), студия танцев «Фантазия» (рук. и хореограф Инга Гуреева), солисты Катерина Микулец, Наталья Бабельчюс, Грета Караффа, Владимир Рышкевич.В день памяти Владимира Высоцкого (день рождения поэта как раз было 25 января) его стихи прочитал Борис Шестерников. И этот момент тоже получился символичным: не многие знают, что корни Высоцкого как раз из Беларуси – дед поэта родился в 1889 году в городе Бресте, а их фамилия произошла от названия городка Высокое (рядом с Брестом).Особенно тепло зрители приветствовали выступление Сергея Шеремета, одного из создателей общины. Он под гитару проникновенно исполнил песню на белорусском языке. Настоящим украшением концерта стало выступление гостей из Беларуси - народного ансамбля "Лявоны" из города Вороново.Душевную атмосферу праздника на концерте создали ведущие Ольга и Сергей Шабодаловы, которые специально приехали из Висагинаса поддержать земляков. А сам Сергей уже хорошо известен местной публике как исполнитель белорусских песен.Зрители и участники мероприятия благодарят общественную белорусскую организацию "Вільня" и её председателя Егора Шуваева за прекрасно организованный праздник, желают долгих, плодотворных лет работы и новых интересных, красочных мероприятий. Ольга ВИДОВИЧ , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: гимназия "Жарос", Вороново, "Мы ёсць народам!", "Вільня" — статья прочитана 254 раза Комментарии