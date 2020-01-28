Президент Литвы на следующей неделе встретится с кандидатом в министры экономики 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа встретится с кандидатом в министры экономики Лукасом Савицкасом на следующей неделе, сообщил во вторник пресс-секретарь президента.



"В данный момент президентская администрация оценивает кандидатуру Л. Савицкаса. Планируется, что встреча с ним может состояться на следующей неделе", – сказал BNS Антанас Бубнялис.



Он утверждает, что президент хочет услышать приоритеты кандидата, личные политические планы, также оценить его опыт и образование.



"Президент во время встречи с кандидатом захочет услышать предлагаемые им приоритеты деятельности, узнать, как деятельность министерства могла бы внести вклад в сокращение социального разрыва, а также узнать о его личных планах на среднесрочный период и о перспективах политической деятельности", – сказал А. Бубнялис. Литовский президент Гитанас Науседа встретится с кандидатом в министры экономики Лукасом Савицкасом на следующей неделе, сообщил во вторник пресс-секретарь президента."В данный момент президентская администрация оценивает кандидатуру Л. Савицкаса. Планируется, что встреча с ним может состояться на следующей неделе", – сказал BNS Антанас Бубнялис.Он утверждает, что президент хочет услышать приоритеты кандидата, личные политические планы, также оценить его опыт и образование."Президент во время встречи с кандидатом захочет услышать предлагаемые им приоритеты деятельности, узнать, как деятельность министерства могла бы внести вклад в сокращение социального разрыва, а также узнать о его личных планах на среднесрочный период и о перспективах политической деятельности", – сказал А. Бубнялис.



Лукас Савицкас



Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года. В этом году он со списком "аграрием" был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.



С. Сквернялис выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса в минувшую пятницу.



Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.



Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").



Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).



Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Внеочередная сессия сейма завершится на этой неделе, а очередная весенняя сессия начнется 10 марта.



В последнее время сотрудничество премьера и президента омрачали споры по поводу министра транспорта Ярослава Наркевича – Г. Науседа призывал его покинуть пост, но С. Сквернялис решил, что министр может работать дальше. "Оценивая кандидата в министры, администрация президента уделяет внимание и его опыту и образованию в этой сфере", – добавил пресс-секретарь президента.Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года. В этом году он со списком "аграрием" был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.С. Сквернялис выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса в минувшую пятницу.Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Внеочередная сессия сейма завершится на этой неделе, а очередная весенняя сессия начнется 10 марта.В последнее время сотрудничество премьера и президента омрачали споры по поводу министра транспорта Ярослава Наркевича – Г. Науседа призывал его покинуть пост, но С. Сквернялис решил, что министр может работать дальше. BNS Категории: политика, экономика Ключевые слова: президент, министр, кандидат География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии