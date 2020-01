Россия получает права на водку «Столичная» в Бенилюксе 🔊 Воспроизвести © AFP 2020, Getty Images for Tribeca Film Festival/AFP Craig Barritt



В опубликованном в понедельник постановлении суд отклонил апелляцию «Эс-Пи-Ай Груп» по процессуальным основаниям против решения от 2018 года, которым компании запрещалось продавать свою продукцию в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, и предписывалось выплатить России сумму, равную всей полученной прибыли от продаж брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бенилюкса с 1999 года. «Эс-Пи-Ай» также обязана компенсировать России издержки в сумме 145 тысяч евро. Верховный суд Нидерландов принял постановление о том, что права на легендарную водку «Столичная» принадлежат России, а не владельцу компании «Эс-Пи-Ай Груп» (SPI Group), что стало крупной победой для Москвы в одном из самых длительных в мире споров о торговой марке.В опубликованном в понедельник постановлении суд отклонил апелляцию «Эс-Пи-Ай Груп» по процессуальным основаниям против решения от 2018 года, которым компании запрещалось продавать свою продукцию в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, и предписывалось выплатить России сумму, равную всей полученной прибыли от продаж брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бенилюкса с 1999 года. «Эс-Пи-Ай» также обязана компенсировать России издержки в сумме 145 тысяч евро.



Компания добавила: «Эти документы показывают, что решение, вынесенное в отношении „Спиритс" [входящей в „Эс-Пи-Ай" компании „Спиритс Интернешнл" (Spirits International)] более 10 лет назад, не имело под собой оснований и было бы отменено, если бы скрытые доказательства были изучены. Это настоящая судебная ошибка».



Живущий в эмиграции собственник «Эс-Пи-Ай» российский миллиардер Юрий Шефлер больше 20 лет ведет международную борьбу с Кремлем за права на водочный бренд, а также за доходы от продаж, составляющие миллиарды долларов ежегодно. Другой гаагский суд проведет в июне отдельный судебный процесс, который может закончиться для «Эс-Пи-Ай» запретом на продажу водки еще в 13 странах в соответствии с правилами Евросоюза.



Правовые баталии идут также в США и Австралии. Верховный суд Австрии дважды выносил решения в пользу России, а «Эс-Пи-Ай» выиграла дела в Греции и Бразилии.



Суды Голландии и Австралии потребовали от России представить документацию, которая, как утверждает «Эс-Пи-Ай», подтверждает ее доводы.



Российская государственная компания ФКП «Союзплодоимпорт», получившая права на этот бренд в России в 2001 году, продает свою водку «Столичная» на внутреннем рынке, а также в регионе Бенилюкс, находящемся в голландской юрисдикции благодаря единым правилам торговых марок.



«Союзплодоимпорт» утверждает, что его советский предшественник был незаконно приватизирован после распада СССР. Шефлер стал президентом «Союзплодоимпорта» в 1997 году, а затем создал компанию с почти идентичным названием «Союзплодимпорт», которая за 300 тысяч долларов приобрела у «Союзплодоимпорта» права на 43 бренда. Позднее российская Счетная палата заявила, что в действительности эти бренды стоят 400 миллионов долларов, из-за чего Москва в 2001 году назвала сделку о продаже незаконной.



Адвокаты ФКП «Союзплодоимпорт» заявили: «За версту ясно, что советский предшественник „Союзплодоимпорта" не был приватизирован, а следовательно, права всегда принадлежали российской государственной компании. Теперь это подтвердили семь судов Нидерландов в ходе процессов, которые длились 17 лет».



Россия подала иск против Шефлера по шести пунктам в 2002 году, обвинив его в рэкете, отмывании денег и угрозах убить руководителя «Союзплодоимпорта». В 2018 году следствие отклонило последнее обвинение — в нарушении интеллектуальных прав.



«Эс-Пи-Ай» заявляет, что Россия сочинила историю про угрозы Шефлера, который отрицает, что запугивал руководство «Союзплодоимпорта», и говорит, что это сговор с целью возврата торговой марки.



Компания также заявляет, что смена собственников была вполне законной, и утверждает, что она серьезно улучшила приобретенные бренды.



Компания сделала заявление о том, что будет искать возможности для правовой защиты на уровне Евросоюза, и раскритиковала суд за то, что он не позволил ей представить некие доказательства, которые «замалчивались нашими оппонентами в течение многих лет».

Автор: Макс Сэддон (Max Seddon) для Financial Times, Великобритания, перевод ИноСМИ