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Сборная Литвы по футзалу начинает свой европоход-2022

Фото: uefa.com




Уже завтра, 29 января, сборная Литвы по футзалу ФИФА (мини-футболу) в литовском городе Йонава матчем со сборной Турции начинает отбор на Чемпионат Европы 2022 года.

Помимо Турции, у хозяев турнира в соперниках - сборные Северной Ирландии и Венгрии.

Главный тренер литовской команды Евгений Рывкин неоднократно заявлял, что целью сборной Литвы является выход в основной этап квалификации, хотя сделать это будет очень сложно, поскольку наша команда "на бумаге" - явно слабее.

Десятка лидеров европейского футзала выглядит следующим образом:

1. Испания – 2112 баллов; 2. Россия – 2099; 3. Португалия – 2088; 4. Казахстан – 2074; 5. Азербайджан – 2013; 6. Украина – 2002; 7. Сербия – 1975; 8. Италия – 1963; 9. Словения – 1926; 10. Хорватия – 1919.

29 января литовская команда сыграет с турками, 30 января - с Северной Ирландией и 1 февраля - с фаворитами отборочного турнира в Йонаве - со сборной Венгрии.

Эти матчи обещает транслировать литовский телеканал Sport1.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Йонава, футзал, Квалификационный раунд, чемпионат Европы 2022 года
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добавлена сегодня, 28 января, 15:40

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