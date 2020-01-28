Сборная Литвы по футзалу начинает свой европоход-2022 🔊 Воспроизвести Фото: uefa.com







Уже завтра, 29 января, сборная Литвы по футзалу ФИФА (мини-футболу) в литовском городе Йонава матчем со сборной Турции начинает отбор на Чемпионат Европы 2022 года.



Помимо Турции, у хозяев турнира в соперниках - сборные Северной Ирландии и Венгрии.



Главный тренер литовской команды Евгений Рывкин неоднократно заявлял, что целью сборной Литвы является выход в основной этап квалификации, хотя сделать это будет очень сложно, поскольку наша команда "на бумаге" - явно слабее.



Десятка лидеров европейского футзала выглядит следующим образом:



1. Испания – 2112 баллов; 2. Россия – 2099; 3. Португалия – 2088; 4. Казахстан – 2074; 5. Азербайджан – 2013; 6. Украина – 2002; 7. Сербия – 1975; 8. Италия – 1963; 9. Словения – 1926; 10. Хорватия – 1919.



29 января литовская команда сыграет с турками, 30 января - с Северной Ирландией и 1 февраля - с фаворитами отборочного турнира в Йонаве - со сборной Венгрии.



Эти матчи обещает транслировать литовский телеканал Помимо Турции, у хозяев турнира в соперниках - сборные Северной Ирландии и Венгрии.Главный тренер литовской команды Евгений Рывкин неоднократно заявлял, что целью сборной Литвы является выход в основной этап квалификации, хотя сделать это будет очень сложно, поскольку наша команда "на бумаге" - явно слабее.Десятка лидеров европейского футзала выглядит следующим образом:1. Испания – 2112 баллов; 2. Россия – 2099; 3. Португалия – 2088; 4. Казахстан – 2074; 5. Азербайджан – 2013; 6. Украина – 2002; 7. Сербия – 1975; 8. Италия – 1963; 9. Словения – 1926; 10. Хорватия – 1919.29 января литовская команда сыграет с турками, 30 января - с Северной Ирландией и 1 февраля - с фаворитами отборочного турнира в Йонаве - со сборной Венгрии.Эти матчи обещает транслировать литовский телеканал Sport1. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Йонава, футзал, Квалификационный раунд, чемпионат Европы 2022 года — статья прочитана 153 раза Комментарии