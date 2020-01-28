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Глава МИД Литвы отправится в Беларусь

© Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / JURIJUS AZANOVAS


Ранее литовский министр заявлял о готовности сотрудничать с Минском в вопросе поставок энергоресурсов через территорию балтийской республики. Белоруссия ожидает, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приедет с визитом в Минск на следующей неделе, сообщает РИА Новости и Sputnik Литва со ссылкой на заместителя начальника управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИД Андрея Шупляка.

"Мы ждем его с визитом в начале следующей недели", – сказал он.

В середине января Линкявичюс заявил, что Литва заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией по поставкам энергоресурсов через территорию республики. Ранее Минск объявил, что ищет альтернативные варианты поставок нефти в странах Балтии и некоторых других государствах.
Литовское предприятие по грузоперевозкам LG Cargo заявило о готовности перевозить в Белоруссию до трех миллионов тонн нефти в год.

Отношения Вильнюс и Минска обострились на фоне строительства Белорусской АЭС вблизи литовской границы. Литва активно выступает против проекта и называет его угрозой национальной безопасности. Белоруссия все обвинения отрицает и считает их необъективными и политически мотивированными. При этом Минск заявляет о соответствии станции международным требованиям безопасности.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Беларусь, визит, МИД, Линкявичюс
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 января, 17:20

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