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Зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом у не посещавших Китай людей

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters


Зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV людей, которые не посещали Китай. Об этом во вторник, 28 января, сообщает РИА Новости и ЛЕНТА со ссылкой на агентство Kyodo.

Так, в Японии вирус был выявлен у водителя автобуса, который никогда не бывал в китайском городе Ухань, где началось распространение инфекции. При этом известно, что в начале января мужчина перевозил две группы китайских туристов из Уханя. В субботу, 25 января, его госпитализировали с пневмонией в городе Нара. Медики также проверяют состояние других лиц, которые контактировали с заболевшим.

По данным министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като, таким образом в настоящее время в стране насчитывается шесть зараженных, пятеро из них ранее бывали в Китае.
Кроме того, первый случай заражения, не связанный с поездками в Китай, был зафиксирован в Германии, сообщает The Local. По информации издания, речь идет о 33-летнем жителе города Штарнберга, который, скорее всего, заразился от коллеги из Китая, которая приезжала в Германию неделю назад. Как отмечалось ранее, это первый подтвержденный случай заражения 2019-nCoV на территории страны.

Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой. К настоящему времени жертвами вируса стали 106 человек, инфицированы более 4,5 тысячи человек.
lenta.ru
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия
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добавлена сегодня, 28 января, 16:00

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