Друзья ищут «потерявшую память» Андрейченко с помощью ясновидящей 🔊 Воспроизвести Наталья Андрейченко



Несколько дней известная актриса Наталья Андрейченко не выходит на связь, об этом сообщил помощник актрисы Ян Трунцев. Информация о том, что Андрейченко попала в автокатастрофу, не подтвердилась, но тем не менее связи с ней нет с субботы, сообщает



Московские друзья актрисы бьют тревогу. Известный скульптор, близкий друг Андрейченко Григорий Потоцкий говорит, что обратился к ясновидящей, чтобы пролить свет на таинственное исчезновение звезды экрана.



— Наталья жива, — делится Григорий, — но она потеряла память. — Где-то сейчас находится, но общаться не может, ей нужна помощь. Я обратился к нашей общей знакомой — ясновидящей, с которой Наталья общается уже года четыре, она на все вопросы давала ей ответы. Она очень мудрый человек, это я их познакомил. Сам я с Наташей знаком больше двадцати лет, каждая встреча с ней — праздник. Несколько дней известная актриса Наталья Андрейченко не выходит на связь, об этом сообщил помощник актрисы Ян Трунцев. Информация о том, что Андрейченко попала в автокатастрофу, не подтвердилась, но тем не менее связи с ней нет с субботы, сообщает sobesednik.ru. Московские друзья актрисы бьют тревогу. Известный скульптор, близкий друг Андрейченко Григорий Потоцкий говорит, что обратился к ясновидящей, чтобы пролить свет на таинственное исчезновение звезды экрана.— Наталья жива, — делится Григорий, — но она потеряла память. — Где-то сейчас находится, но общаться не может, ей нужна помощь. Я обратился к нашей общей знакомой — ясновидящей, с которой Наталья общается уже года четыре, она на все вопросы давала ей ответы. Она очень мудрый человек, это я их познакомил. Сам я с Наташей знаком больше двадцати лет, каждая встреча с ней — праздник. — Григорий, а вы сами думаете, где может находиться сейчас ваша подруга?



— Думаю, Наташа сейчас у себя на вилле в маленьком городке Порто-Марелес, возле одной из известных гостиниц. Это в 27 км от курортного Канкуна в Мексике.



Съёмок у неё сейчас нет. Вилла огромная, c бассейном, там легко потеряться. Наташенька, хоть и выглядит хорошо и была здорова, по крайней мере в последние 25 лет, но оставаться одной в её возрасте в таком большом доме не стоило бы. Может, правда, там есть помощник, но не факт, что он приходит к ней каждый день, по выходным его вообще не бывает. Я там был в гостях раз десять. Мне посчастливилось писать портреты Наташины и её семьи.



— Григорий, я наслышана, что всякий раз как, вы напишете портрет, жизнь человека меняется в лучшую сторону. Ваше творчество повлияло на судьбу Натальи?



— Я написал портрет Максимилиана Шелла. Это уже было после развода Натальи с Максимилианом. После этого они вновь начали общаться и сохранили дружеские отношения до конца жизни Максимилиана.



Григорий Потоцкий и Наталья Андрейченко



— Маме Наталии Лидии Васильевне уже сообщили об исчезновении дочери?



— Лично я ей пока не звонил. Думаю, надо подождать несколько дней. Дети Наташи живут тоже далеко от неё в разных странах, так что в последнее время она вела одинокий образ жизни, хотя и очень активный.



— Чем Наталья занималась помимо съёмок?



— Мы с ней создали виртуальную международную Академию доброты «Мэри Поппинс». Я скульптор, и мы с Натальей по всему миру ставили памятники великих российских людей, пропагандируя русскую культуру в разных странах мира людям, укрепляя взаимоотношения России с зарубежными странами.



Вместе мы создавали добро для людей, неся и познавательную миссию. Доброта и благодарность — главные законы жизни человека. По этим законам живёт эта великая актриса и прекрасный человек — Наташа Андрейченко. Не теряйте веры, что всё будет прекрасно.



— Думаю, Наташа сейчас у себя на вилле в маленьком городке Порто-Марелес, возле одной из известных гостиниц. Это в 27 км от курортного Канкуна в Мексике.Съёмок у неё сейчас нет. Вилла огромная, c бассейном, там легко потеряться. Наташенька, хоть и выглядит хорошо и была здорова, по крайней мере в последние 25 лет, но оставаться одной в её возрасте в таком большом доме не стоило бы. Может, правда, там есть помощник, но не факт, что он приходит к ней каждый день, по выходным его вообще не бывает. Я там был в гостях раз десять. Мне посчастливилось писать портреты Наташины и её семьи.— Я написал портрет Максимилиана Шелла. Это уже было после развода Натальи с Максимилианом. После этого они вновь начали общаться и сохранили дружеские отношения до конца жизни Максимилиана.— Лично я ей пока не звонил. Думаю, надо подождать несколько дней. Дети Наташи живут тоже далеко от неё в разных странах, так что в последнее время она вела одинокий образ жизни, хотя и очень активный.— Мы с ней создали виртуальную международную Академию доброты «Мэри Поппинс». Я скульптор, и мы с Натальей по всему миру ставили памятники великих российских людей, пропагандируя русскую культуру в разных странах мира людям, укрепляя взаимоотношения России с зарубежными странами.Вместе мы создавали добро для людей, неся и познавательную миссию. Доброта и благодарность — главные законы жизни человека. По этим законам живёт эта великая актриса и прекрасный человек — Наташа Андрейченко. Не теряйте веры, что всё будет прекрасно. Категории: культура Ключевые слова: ясновидящая, Наталья Андрейченко — статья прочитана 153 раза Комментарии