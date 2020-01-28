Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Объёмы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей, а также предприятий общепита и по торговле напитками, в прошлом году достигали 12,093 млрд евро (без НДС) – на 5,4% больше, чем в 2018 году (в ценах для сравнения).



Оборот предприятий общепита и по торговле напитками в прошлом году составил 839,729 млн евро и в ценах для сравнения был на 5,3% больше, чем в январе-ноябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.



Оборот предприятий розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком за год увеличился на 1,9% до 4,858 млрд евро, предприятий по торговле непродовольственными товарами – на 8,8% до 4,595 млрд евро, предприятий розничной торговли автомобильным горючим – на 6% до 2,64 млрд евро. Объёмы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей, а также предприятий общепита и по торговле напитками, в прошлом году достигали 12,093 млрд евро (без НДС) – на 5,4% больше, чем в 2018 году (в ценах для сравнения).Оборот предприятий общепита и по торговле напитками в прошлом году составил 839,729 млн евро и в ценах для сравнения был на 5,3% больше, чем в январе-ноябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.Оборот предприятий розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком за год увеличился на 1,9% до 4,858 млрд евро, предприятий по торговле непродовольственными товарами – на 8,8% до 4,595 млрд евро, предприятий розничной торговли автомобильным горючим – на 6% до 2,64 млрд евро. Оборот предприятий оптовой и розничной торговли моторными транспортными средствами и мотоциклами, а также предприятий по их ремонту в прошлом году был 4,315 млрд евро.



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Один из крупнейших коммерческих банков в Литве Swedbank заработал в прошлом году 119 млн евро чистой прибыли – на 2% больше, чем в 2018 году (117 млн евро).



Рост прибыли обусловлен увеличением выручки банка, что связано с возросшими объемами кредитования, сообщил Swedbank. Выручка составила 257 млн евро и по сравнению с 2018 годом выросла на 11%.



"В прошлом году мы фиксировали равномерный рост объемов кредитования населения из-за сильного внутреннего потребления, которое поддерживалось стремительным повышением доходов и низким уровнем безработицы. Большие ожидания бизнеса отражали спрос на кредитование – объемы кредитов корпоративным клиентам также росли. Кроме того, равномерно увеличивался и кредитный портфель", – сказала для пресс-релиза глава Swedbank в Литве Довиле Григене.



Активы Swedbank в прошлом году выросли на 13% до 10,5 млрд евро (в конце 2018 года – 9,3 млрд евро), портфель вкладов вырос на 14% до 9,2 млрд евро (8,1 млрд евро), кредитный портфель – на 13% до 6 млрд евро (5,4 млрд евро).



Объемы финансирования населения увеличились на 14%, корпоративных клиентов – на 10%. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: экономика, цены, Литвы, Swedbank, Проценты, квоты, прогноз роста экономики География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии