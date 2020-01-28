На пути к здоровью 🔊 Воспроизвести







Пожалуй, спорт и здоровье являются неотъемлемой частью друг друга. Нет движения, нет и здоровья. В холодное время года люди часто начинают меньше двигаться, что нередко отражается на нашем состоянии здоровья.



Особенно это актуально сейчас, после всех праздников. После длинных праздничных застолий нужно привести своё тело в форму и поправить здоровье, внеся в свою жизнь больше движения.



«Sveikas miestas» вместе с оздоровительным центром «SANUS» приглашает жителей Вильнюса и гостей города укреплять своё здоровье и улучшать своё физическое состояние во время открытых упражнений.



Бесплатные занятия в оздоровительном центре будут проходить все дни недели, кроме воскресенья. Каждый день будут проводиться разные тренировки - для детей, взрослых и пожилых людей. Особенно это актуально сейчас, после всех праздников. После длинных праздничных застолий нужно привести своё тело в форму и поправить здоровье, внеся в свою жизнь больше движения.«Sveikas miestas» вместе с оздоровительным центром «SANUS» приглашает жителей Вильнюса и гостей города укреплять своё здоровье и улучшать своё физическое состояние во время открытых упражнений.Бесплатные занятия в оздоровительном центре будут проходить все дни недели, кроме воскресенья. Каждый день будут проводиться разные тренировки - для детей, взрослых и пожилых людей.



Занятия проходят в центре SANUS (ул. Паменкалнё, 1).



С собой нужно принести спортивную одежду и обувь. Не забудьте захватить хорошее настроение!











Расписание тренировок:



«Aktyvi dienos pradžia»: по понедельникам, средам и пятницам - в 6.45 (первая тренировка) и 7.45 (вторая тренировка).



«Senjorų mankšta»: понедельник и среда - с 10.45, пятница - с 9.00 и с 10.30.



«Vaiko laikysena» (для детей с 6 до 12 лет): по вторникам и четвергам - в 16.00.



«Lankstus kūnas»: по понедельникам и средам - с 12.10, по пятницам - с 11.30 и в 16.15.



«Aerobinė treniruotė»: по понедельникам и средам в 19.15, по пятницам тренировка начинается в 17.15.



«Funkcinė treniruotė su diržais»: по вторникам и четвергам в 18.00, по субботам в 11.00.



«Funkcinė mankšta»: по субботам с 10.00.



Один человек может принять участие в пяти бесплатных тренировках по своему выбору в течение периода январь-февраль. Требуется предварительная регистрация по электронной почте info@sanuscentras.lt.Занятия проходят в центре SANUS (ул. Паменкалнё, 1).С собой нужно принести спортивную одежду и обувь. Не забудьте захватить хорошее настроение!«Aktyvi dienos pradžia»: по понедельникам, средам и пятницам - в 6.45 (первая тренировка) и 7.45 (вторая тренировка).«Senjorų mankšta»: понедельник и среда - с 10.45, пятница - с 9.00 и с 10.30.«Vaiko laikysena» (для детей с 6 до 12 лет): по вторникам и четвергам - в 16.00.«Lankstus kūnas»: по понедельникам и средам - с 12.10, по пятницам - с 11.30 и в 16.15.«Aerobinė treniruotė»: по понедельникам и средам в 19.15, по пятницам тренировка начинается в 17.15.«Funkcinė treniruotė su diržais»: по вторникам и четвергам в 18.00, по субботам в 11.00.«Funkcinė mankšta»: по субботам с 10.00. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «Sveikas miestas», оздоровительный центр, «SANUS» — статья прочитана 68 раз Комментарии