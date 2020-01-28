ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 28.01.2020

Коронавирус затаился, SoftGroup сама себя высекла, утечка от Болтона
* * *
Новая неделя началась точно так же, как закончилась старая: с новостей о китайском коронавирусе. Правда, за выходные некоторые специалисты набрались сил и смелости, чтобы перестать пичкать мир “нестрашными страшилками” в виде нескольких сотен заболевших и двух с половиной десятков умерших.
Британская The Guardian, ссылаясь на мнение пресловутых британских учёных, утром в понедельник огорошила сообщением: “предполагается, что вирусоносителей уже не менее 100 тысяч человек, и они уже разнесли заразу по всему миру, а не сидят в заблокированном на вход и выход китайскими властями Ухане”.
* * *
Японские СМИ подняли волну возмущения действиями российских властей в ответ на просочившийся в прессу “шпионский скандал”. Речь идёт о задержании 25 января сотрудниками Главного Токийского полицейского управления гражданина Страны Восходящего Солнца Ютаки Араки, 48-летнего бывшего сотрудника японского телекоммуникационного холдинга SoftBank Group Corp, который специализируется также на финансах и маркетинге.
* * *
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь привлёк к себе внимание общественности. В издании The New York Times опубликованы выдержки из ещё не дописанной книги “самого хищного ястреба администрации Трампа”.
Подрбнее на FITZROY
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь привлёк к себе внимание общественности. В издании The New York Times опубликованы выдержки из ещё не дописанной книги “самого хищного ястреба администрации Трампа”.
Подрбнее на FITZROY