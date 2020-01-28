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ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 28.01.2020



Коронавирус затаился, SoftGroup сама себя высекла, утечка от Болтона

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Новая неделя началась точно так же, как закончилась старая: с новостей о китайском коронавирусе. Правда, за выходные некоторые специалисты набрались сил и смелости, чтобы перестать пичкать мир “нестрашными страшилками” в виде нескольких сотен заболевших и двух с половиной десятков умерших.

Британская The Guardian, ссылаясь на мнение пресловутых британских учёных, утром в понедельник огорошила сообщением: “предполагается, что вирусоносителей уже не менее 100 тысяч человек, и они уже разнесли заразу по всему миру, а не сидят в заблокированном на вход и выход китайскими властями Ухане”.

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Японские СМИ подняли волну возмущения действиями российских властей в ответ на просочившийся в прессу “шпионский скандал”. Речь идёт о задержании 25 января сотрудниками Главного Токийского полицейского управления гражданина Страны Восходящего Солнца Ютаки Араки, 48-летнего бывшего сотрудника японского телекоммуникационного холдинга SoftBank Group Corp, который специализируется также на финансах и маркетинге.
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь привлёк к себе внимание общественности. В издании The New York Times опубликованы выдержки из ещё не дописанной книги “самого хищного ястреба администрации Трампа”.

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Категории: в мире, общество, политика
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 28 января, 14:00

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