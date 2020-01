Загрузка... ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 28.01.2020 🔊 Воспроизвести



Коронавирус затаился, SoftGroup сама себя высекла, утечка от Болтона



Новая неделя началась точно так же, как закончилась старая: с новостей о китайском коронавирусе. Правда, за выходные некоторые специалисты набрались сил и смелости, чтобы перестать пичкать мир “нестрашными страшилками” в виде нескольких сотен заболевших и двух с половиной десятков умерших.



Британская The Guardian, ссылаясь на мнение пресловутых британских учёных, утром в понедельник огорошила сообщением: “предполагается, что вирусоносителей уже не менее 100 тысяч человек, и они уже разнесли заразу по всему миру, а не сидят в заблокированном на вход и выход китайскими властями Ухане”.



Японские СМИ подняли волну возмущения действиями российских властей в ответ на просочившийся в прессу "шпионский скандал". Речь идёт о задержании 25 января сотрудниками Главного Токийского полицейского управления гражданина Страны Восходящего Солнца Ютаки Араки, 48-летнего бывшего сотрудника японского телекоммуникационного холдинга SoftBank Group Corp, который специализируется также на финансах и маркетинге.



Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь привлёк к себе внимание общественности. В издании The New York Times опубликованы выдержки из ещё не дописанной книги “самого хищного ястреба администрации Трампа”.



Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь привлёк к себе внимание общественности. В издании The New York Times опубликованы выдержки из ещё не дописанной книги "самого хищного ястреба администрации Трампа".

Подрбнее на FITZROY