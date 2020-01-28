Прокуроры Литвы: в хищениях имущества Ukio bankas подозреваются В. Романов и еще 12 человек 🔊 Воспроизвести



Литовские прокуроры, завершившие досудебное расследование о разбазаривании имущества обанкротившегося семь лет назад банка Ukio bankas, говорят, что предъявили подозрения 13-и лицам, в том числе – крупнейшему акционеру банка Владимиру Романову. Они подозреваются в хищениях более 40 млн евро.



Это подтвердил на пресс-конференции прокурор Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Угнюс Вичинас.



"В расследовании подозрения предъявлены 13-и лицам, подозревается, что они действовали организованной группой. Среди них главный акционер банка (В. Романов – BNS), а также бывшие члены наблюдательного совета, правления банка", – сказал У. Вичинас на пресс-конференции во вторник.



Начальник Управления по специальным задачам Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Робертас Шадянецас сказал, что, по новейшим подсчетам, подозреваемые расхитили более 40 млн евро банковских средств. Литовские прокуроры, завершившие досудебное расследование о разбазаривании имущества обанкротившегося семь лет назад банка Ukio bankas, говорят, что предъявили подозрения 13-и лицам, в том числе – крупнейшему акционеру банка Владимиру Романову. Они подозреваются в хищениях более 40 млн евро.Это подтвердил на пресс-конференции прокурор Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Угнюс Вичинас."В расследовании подозрения предъявлены 13-и лицам, подозревается, что они действовали организованной группой. Среди них главный акционер банка (В. Романов – BNS), а также бывшие члены наблюдательного совета, правления банка", – сказал У. Вичинас на пресс-конференции во вторник.Начальник Управления по специальным задачам Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Робертас Шадянецас сказал, что, по новейшим подсчетам, подозреваемые расхитили более 40 млн евро банковских средств. "Злоупотребляя своим служебным положением, подозреваемые предоставляли банковские кредиты контролируемым ими предприятиями, и таким образом было расхищено более 40 млн евро", – сказал на пресс-конференции Р. Шадянецас.



По его словам, полученные преступным путем средства были легализованы через счета 80-и юридических и физических лиц, За эти средства было приобретено недвижимое имущество, часть денег пошла на увеличение уставного капитала зарегистрированной в Беларуси компании.



Р. Шадянец сказал, что в другом, еще не завершенном деле, которое связано с крахом Ukio bankas, размер ущерба еще уточняется. Прокуроры полагают, что ущерб будет "в разы больше".



По словам У. Вичинаса, дело планируется передать в суд в этом году. Он сказал, что правоохране Литвы сейчас доступны все подозреваемые, за исключением скрывающегося в России В. Романова.



Прокуроры утверждают, что имущество всех подозреваемых арестовано и его должно хватить для покрытия ущерба, установленного в этой части дела.



В. Романову принадлежало 65% капитала Ukio bankas. В мае 2013 года он уехал в Россию, был объявлен в международный розыск. В апреле 2015 года В. Романова был задержан в Москве, но вскоре освобожден, а в августе того же года Россия информировала, что В. Романову предоставлено убежище.



В июне 2018 года в Литве было принято решение судить В. Романова заочно. Вильнюсский участковый суд тогда признал его подозреваемым, который недоступен для правоохраны Литвы в проведении досудебного расследования его преступных деяний. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: суд, банкротство, Ukio bankas, Романов География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии