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С заботой о детях
На днях Отдел по защите прав ребёнка Висагинского самоуправления посетили коллеги из Утяны - начальник отдела Ирена Гайгалене и её советник Юрате Межелите.
Во время встречи с вице-мэром Висагинаса Александрой Григене, заместителем директора администрации Юлией Свиденене, координатором межведомственного сотрудничества Дануте Котовене, а также руководителем Отдела социальной помощи Йолитой Забулите были обсуждены вопросы защиты прав детей в Висагинасе.
Обсуждались существующие услуги, помощь тем, кто заботится о детях, помощь семьям в критической ситуации, находящимся во временном жилье, и другие вопросы.
И.Гайгалене отметила, что Висагинас является одним из лучших в регионе по планированию помощи семье, предоставлению услуг детям и родителям и обеспечению ухода за детьми в семье.
Фото автора
Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Висагинское самоуправление, права ребенка
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