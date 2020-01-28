С заботой о детях 🔊 Воспроизвести







На днях Отдел по защите прав ребёнка Висагинского самоуправления посетили коллеги из Утяны - начальник отдела Ирена Гайгалене и её советник Юрате Межелите.



Во время встречи с вице-мэром Висагинаса Александрой Григене, заместителем директора администрации Юлией Свиденене, координатором межведомственного сотрудничества Дануте Котовене, а также руководителем Отдела социальной помощи Йолитой Забулите были обсуждены вопросы защиты прав детей в Висагинасе.



Обсуждались существующие услуги, помощь тем, кто заботится о детях, помощь семьям в критической ситуации, находящимся во временном жилье, и другие вопросы.



И.Гайгалене отметила, что Висагинас является одним из лучших в регионе по планированию помощи семье, предоставлению услуг детям и родителям и обеспечению ухода за детьми в семье.



Фото автора Во время встречи с вице-мэром Висагинаса Александрой Григене, заместителем директора администрации Юлией Свиденене, координатором межведомственного сотрудничества Дануте Котовене, а также руководителем Отдела социальной помощи Йолитой Забулите были обсуждены вопросы защиты прав детей в Висагинасе.Обсуждались существующие услуги, помощь тем, кто заботится о детях, помощь семьям в критической ситуации, находящимся во временном жилье, и другие вопросы.И.Гайгалене отметила, что Висагинас является одним из лучших в регионе по планированию помощи семье, предоставлению услуг детям и родителям и обеспечению ухода за детьми в семье. Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Висагинское самоуправление, права ребенка — статья прочитана 109 раз Комментарии