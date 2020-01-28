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Сейм Литвы ужесточил контроль за выбросами загрязнений в окружающую среду /дополнено/



Литовский сейм на внеочередной сессии принял поправки к законам, ужесточающие контроль и предупреждение загрязнения окружающей среды, на фоне все новых инцидентов с загрязнением окружающей среды в стране.

Так называемый "Клайпедский пакет" предусматривает отзыв разрешений на выброс загрязнений в окружающую среду для предприятий, если они три раза в год нарушат закон или если как минимум одно нарушение будет продолжаться более полугода. Кроме того, природоохранные ведомства смогут проверять предприятия без предварительного предупреждения в любое время суток.

Увеличиваются штрафы за деятельность без разрешения на загрязнения, дорожают выбросы загрязнений в окружающую среду, это делается с целью поощрения инвестиций в более экологичные технологии.
Проблемы с охраной окружающей среды привлекли к себе внимание после случая со сбросами загрязнений в Куршский залив и пожара на предприятии по переработке покрышек в Алитусе. В последнее время была обнародована информация и о попадании пластика в реку Нерис в Вильнюсе.

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В сейме Литвы во вторник на внеочередной сессии установил административную ответственность за бесплатные большие пластиковые пакеты в местах продажи товаров или продуктов. Торговцам будут грозить тысячные штрафы.

Изменения в Законе об охране окружающей среды и Кодекса об административных правонарушениях сейм принял единогласно.

Торговцев, бесплатно предлагающие пластиковые пакеты для покупок, будут наказываться штрафами в размере 1-3 тыс. евро, а за повторное нарушение – до 5 тыс. евро.

Исключение будет распространяться только на очень легкие пакеты - с толщиной стенки до 15 микрон, которые используются для нерасфасованных продуктов.

По данным Литовской ассоциации торговых предприятий, в последние годы использование очень легких и легких пакетов в стране сокращается. В 2017 год на одного жителя пришлось 226 очень легких и 34 легких пакета, а в 2014 году – 260 и 39 соответственно.
BNS
Категории: экономика, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: сейм, Природа, охрана, выбросы
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 января, 12:20

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