Сейм Литвы ужесточил контроль за выбросами загрязнений в окружающую среду /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литовский сейм на внеочередной сессии принял поправки к законам, ужесточающие контроль и предупреждение загрязнения окружающей среды, на фоне все новых инцидентов с загрязнением окружающей среды в стране.



Так называемый "Клайпедский пакет" предусматривает отзыв разрешений на выброс загрязнений в окружающую среду для предприятий, если они три раза в год нарушат закон или если как минимум одно нарушение будет продолжаться более полугода. Кроме того, природоохранные ведомства смогут проверять предприятия без предварительного предупреждения в любое время суток.



Увеличиваются штрафы за деятельность без разрешения на загрязнения, дорожают выбросы загрязнений в окружающую среду, это делается с целью поощрения инвестиций в более экологичные технологии. Литовский сейм на внеочередной сессии принял поправки к законам, ужесточающие контроль и предупреждение загрязнения окружающей среды, на фоне все новых инцидентов с загрязнением окружающей среды в стране.Так называемый "Клайпедский пакет" предусматривает отзыв разрешений на выброс загрязнений в окружающую среду для предприятий, если они три раза в год нарушат закон или если как минимум одно нарушение будет продолжаться более полугода. Кроме того, природоохранные ведомства смогут проверять предприятия без предварительного предупреждения в любое время суток.Увеличиваются штрафы за деятельность без разрешения на загрязнения, дорожают выбросы загрязнений в окружающую среду, это делается с целью поощрения инвестиций в более экологичные технологии. Проблемы с охраной окружающей среды привлекли к себе внимание после случая со сбросами загрязнений в Куршский залив и пожара на предприятии по переработке покрышек в Алитусе. В последнее время была обнародована информация и о попадании пластика в реку Нерис в Вильнюсе.



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В сейме Литвы во вторник на внеочередной сессии установил административную ответственность за бесплатные большие пластиковые пакеты в местах продажи товаров или продуктов. Торговцам будут грозить тысячные штрафы.



Изменения в Законе об охране окружающей среды и Кодекса об административных правонарушениях сейм принял единогласно.



Торговцев, бесплатно предлагающие пластиковые пакеты для покупок, будут наказываться штрафами в размере 1-3 тыс. евро, а за повторное нарушение – до 5 тыс. евро.



Исключение будет распространяться только на очень легкие пакеты - с толщиной стенки до 15 микрон, которые используются для нерасфасованных продуктов.



По данным Литовской ассоциации торговых предприятий, в последние годы использование очень легких и легких пакетов в стране сокращается. В 2017 год на одного жителя пришлось 226 очень легких и 34 легких пакета, а в 2014 году – 260 и 39 соответственно. BNS Категории: экономика, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, Природа, охрана, выбросы География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии