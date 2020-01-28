Главная >> Новости >> в мире, политика >> США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир

США предложат Палестине сдать земли Израилю в обмен на мир

Фото: Ronen Zvulun / Reuters


«Сделка века», детали которой вскоре планирует раскрыть президент США Дональд Трамп, предполагает аннексию палестинских земель Израилем в обмен на мир. Об этом рассказали близкие к американскому лидеру источники, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на газету The New York Times.

План должен положить конец палестино-израильскому конфликту. Источники подчеркнули, что согласно «сделке века» большую часть Западного берега реки Иордан могут сдать Израилю. Это будет означать, что мировой общественности и Палестине придется признать оккупацию района легитимной.

Отмечается, что палестинская сторона может выступить против плана, даже несмотря на предложение американского финансирования в размере 50 миллиардов долларов. The New York Times подчеркивает, что Трамп понимает это: однако ему важно, чтобы сделка сыграла на руку в деле по импичменту.
Ранее 28 января американский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной встречи обсудили план по мирному урегулированию. Помимо этого, американский президент также встретился с политическим оппонентом Нетаньяху — лидером центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем.

В начале сентября 2019 года Нетаньяху обещал, что аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан. Премьер назвал этот регион критически важным для безопасности Израиля.

В Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.
lenta.ru
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: США, территории, Палестина, признание
статья прочитана 96 раз
добавлена сегодня, 28 января, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка