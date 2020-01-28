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В МИД Литвы пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти Холокоста
В МИД Литвы во вторник пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти Холокоста.
Как сообщает министерство, на нем будет открыта выставка фотографий Саулюса Паукштиса "Исторические пространства еврейской общины в Литве", а также представлен второй цикл документальных фильмов автора и продюсера Доминикаса Кубилюса "Праведники мира".
В нем собраны уникальные рассказы очевидцев, воспоминания выживших и комментарии историков о геноциде евреев и оказывавших ему сопротивление жителях Литвы.
В мероприятии примут участие представители Еврейской общины Литвы, бывшие узники Вильнюсского и Каунасского гетто, аккредитованные в Литве дипломаты зарубежных стран, члены различных культурных организаций. Выступят министр иностранных дел Линас Линкявичюс, посол Израиля в Литве Йоссеф Леви, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.
Международный день памяти Холокоста отмечается 27 января. 27 января 1945 года были освобождены узники концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В этом крупнейшем нацистском концлагере было убито более 1,5 млн человек, из них более 1 млн - евреи.
Во время Второй мировой войны нацисты в Литве, нередко при помощи местных коллаборантов, истребили более 90% еврейской общины, насчитывавшей до войны более 200 тыс. человек. За спасение евреев "Праведниками мира" признано около 800 жителей Литвы.
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: награды, холокост, гетто, спасители, воспоминания
География: Литва
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